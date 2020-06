Von Holzfigur getroffen – Siebenjährige stirbt in Flims beim Spielen Ein Mädchen ist an der Talstation der Bergbahnen von einer umstürzenden Holzfigur tödlich verletzt worden.

Der Unfallort: Die Talstation der Bergbahnen in Flims Webcam

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Pfingstmontag in Flims beim Spielen von einer umstürzenden Holzfigur getroffen worden. Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen, an denen es verstarb, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Zusammen mit seinen Eltern befand sich das Mädchen kurz vor 11 Uhr bei der Talstation der Bergbahnen in Flims. Sie spielte mit einer rund eineinhalb Meter hohen Holzfigur. Diese stürzte um und verletzte das Mädchen. Anwesende begannen mit der Reanimation, die durch einen Notarzt, ein Ambulanzteam des Spitals Ilanz und einer Crew der AP3-Luftrettung weitergeführt wurde. Das Mädchen wurde ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Trotz aller Bemühungen verstarb es. Die genauen Umstände, die zum Umstürzen der Holzfigur führten, sind noch unklar.

( red )