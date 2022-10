Entführung in La Chaux-de-Fonds – Siebenjährige Brüder entführt: Auto kurz vor der Grenze gestoppt Drei Erwachsene fesselten in La Chaux-de-Fonds eine 54-Jährige und wollten ihre Enkel nach Spanien entführen. Sie wurden im Südwesten Frankreichs gestellt.

Die Kantonspolizei Neuenburg schrieb die Entführer zur Fahndung aus, die Kollegen der Gendarmerie erwischte die drei Erwachsenen im Südwesten Frankreichs und rettete das Brüderpaar. Foto: Sandro Camardo (Keystone)

Die beiden am Freitagmittag in La Chaux-de-Fonds entführten siebenjährigen Brüder sind in Frankreich gefunden worden. Sie sind bei guter Gesundheit und befinden sich gemäss der Neuenburger Kantonspolizei in der Obhut der französischen Behörden.

Die französische Gendarmerie stoppte im Südwesten Frankreichs ein Auto mit drei Erwachsenen und den beiden Knaben. Zum Einsatz kam es am Samstag gegen 0.30 Uhr im Departement Landes. Die Neuenburger Kantonspolizei hatte zuvor das zur Entführung verwendete Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben. Damit endete die Entführung nach 13 Stunden.

Die Erwachsenen verhaftete die Gendarmerie. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Die zuständige Neuenburger Staatsanwältin leitete ein Verfahren ein. Dazu kommen diverse Rechtsschritte im Zusammenhang mit dem internationalen Charakter der Straftat und die Auslieferung der mutmasslichen Täter. Die Kantonspolizei dankte den französischen Kollegen. Die Aktion zeige, wie effizient die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg sei.

Eskalierter Sorgerechtsstreit

Die Entführung steht den Ermittlungen zufolge im Zusammenhang mit einem Sorgerechtsstreit. Die Grossmutter der Kinder, welche die beiden Brüder bei sich zuhause hütete, wurde nach Polizeiangaben gegen 12.45 Uhr von zwei oder drei Personen angegriffen. Sie wurde gefesselt und geknebelt.

Die Täter verliessen anschliessend den Ort des Geschehens und nahmen die Kinder mit. Die 54-jährige Grossmutter konnte sich befreien und kurz nach 13.00 Uhr die Polizei rufen. Sie ist spanischer Nationalität.

Der Konflikt zwischen den Eltern der Kinder dreht sich unter anderem um die Frage, ob die Kinder in Spanien oder in der Schweiz leben sollen. Der Vater der beiden Buben wurde nach der Entführung in der Schweiz und in Frankreich gesucht.

Die Ermittlungen auf Neuenburger Seite führten zur Fahndung nach einem weissen Toyota mit spanischen Nummernschildern. Die Mutter war zum Zeitpunkt der Entführung nicht vor Ort. Spezialkräfte der Polizei betreuten sie nach der Tat.

SDA/anf

