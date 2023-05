SBB sperren Laufentalstrecke – Sieben Wochen lang fahren zwischen Laufen und Delsberg keine Züge Grund der Totalsperrung sind laut den SBB Unterhaltsarbeiten. Mit dem angedachten Ausbau der Strecke auf zwei Spuren hat die Sperre noch nichts zu tun. Simon Erlanger

Déjà-vu an der Dauerbaustelle: Schon vor neun Jahren erneuerten die SBB ihre Gleise im Laufental und sperrten kurzerhand den Bahnverkehr zwischen Aesch und Laufen. Archivfoto: Nicole Pont

Zwischen Laufen und Delsberg verkehren während sieben Wochen keine Züge mehr. Wegen Bauarbeiten sperren die SBB die eingleisige Strecke vom 26. Juni bis 15. August 2023 total. Es fahren Ersatzbusse. Plätze für Velomitnahme seien aber beschränkt, schreiben die SBB, die dafür um Verständnis bitten.

Bei den Bauarbeiten handle es sich nicht um den schon seit vielen Jahren geforderten Ausbau der Hauptverbindung von Basel in die Romandie auf zwei Spuren, sondern um blosse Unterhaltsarbeiten. Damit diese möglichst schnell gingen, werde das Gleis gesperrt und die diversen Fahrleitungsabschnitte ausser Betrieb genommen.

Erneuert werden ein Gleis auf einer Strecke von neun Kilometern in den Kantonen Baselland, Jura und Solothurn sowie zwei Bahnübergänge, so die SBB am Dienstag.

Während der Sperre verkehren für den IC 51 zwischen Basel und Biel sowie für die S3 zwischen Olten und Laufen/Pruntrut Busse in beide Richtungen. Zwischen Laufen und Delsberg gilt es dann umzusteigen auf den Bahnersatzbus. Die SBB empfehlen, mehr Reisezeit einzurechnen.

