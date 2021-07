Geheimtipps für die Sommerferien – Sieben Strände ganz ohne Trubel Ob Süden oder Norden: Auch in der Hochsaison locken populäre Badeferienziele mit einsamen Stränden und romantischen Buchten. Die besten Tipps der Schweizer Reiseprofis. Markus Fässler

Amrum: Die Wanderdüne von Kniepsand

Typische Strandkörbe inklusive: Strand Kniepsand auf Amrum. Foto: Alamy



Ja, auch an der Nordsee kann man wunderbare Badeferien verbringen. Zum Beispiel am Strand Kniepsand auf der Insel Amrum, dem Geheimtipp von Mike Jakob, Key-Account-Manager bei Railtour und Frantour.

Am Kniepsand treffen Besucherinnen und Besucher auf ein besonderes Phänomen: eine sich langsam fortbewegende Wanderdüne. «Kniepsand eignet sich aber nicht nur für Badegäste. Auch Wind- und Kitesurfer kommen hier voll auf die Rechnung», sagt Mike Jakob.

Was nicht fehlen darf am Strand an der oft windgepeitschten Nordsee: die berühmten und für Norddeutschland typischen Strandkörbe. Man kann sie bei allen Strandzugängen reservieren.

amrum.de; railtour.ch

Côte d’Azur: Per Schiff zur Plage Notre-Dame

Nur per Fähre erreichbar: Die Plage Notre-Dame auf Porquerolles. Foto: Alamy



Auf Porquerolles im Archipel der Hyèrischen Inseln an der Côte d’Azur geht es gemütlich zu und her. Autos fehlen, dafür gibts einen wunderschönen Strand – die Plage Notre-Dame.

Kiefern- und Eichenwälder spenden Schatten. Das türkisblaue Wasser sorgt für ein wahres Festival der Farben. Natürlich zieht dieses südfranzösische Paradies auch Schnorchler an. «Besonders erfrischend ist das kühle Nass nach einer Inseltour per Velo», sagt Mike Jakob von Frantour.

Nach Porquerolles kommt man übrigens nur mit der Fähre. Die Passage, etwa ab La Tour Fondue, dauert 20 Minuten.

france.fr; frantour.ch

Ibiza: Die Cala Salada und ihre Schwester

Geheimtipp auf der Partyinsel: Cala Salada auf Ibiza. Foto: Getty



An diesem Strand scheint die spanische Partyinsel ganz weit weg zu sein. Deswegen ist die Cala Salada für Victoria Studer, Head Product Management bei Hotelplan, ein Geheimtipp.

Wegen des schimmernden Blaus des Meeres könnte sich die Bucht genauso gut irgendwo in der Karibik befinden.

Die von Pinien gesäumte Cala Salada ist nur 15 Autominuten vom bekannten Touristenort San Antonio entfernt. «Ein Fussweg über die Felsküste verbindet Cala Salada zudem mit einer weiteren Bucht, der Cala Saladeta», sagt Victoria Studer.

Ihr Tipp: Wer via Seeweg mit einem kleinen Fährschiff anreist, wird mit einer atemberaubenden Aussicht auf Ibizas Küste belohnt.

ibiza.travel; hotelplan.ch

Kreta: Eine Schlucht führt nach Agiofárango

Abgelegener Traumstrand: Agiofárango auf Kreta. Foto: Alamy

Auch für das beliebte Touristenziel Kreta, wo der Legende nach Zeus auf die Welt gekommen sein soll, hat Victoria Studer einen Geheimtipp parat: den Strand Agiofárango im Süden von Heraklion, der Hauptstadt der grössten griechischen Insel.

Erreichbar ist er entweder per Boot oder nach einer leichten Wanderung durch die gleichnamige und imposante Schlucht. Danach wartet eine romantische Bucht mit einem Sand-Kies-Strand und türkisblauem Wasser.

Der Aufwand, an diese etwas abgelegene Location zu gelangen, lohnt sich. Da der Strand nicht mit dem Auto erreichbar ist, findet man stets genügend Platz zum Sünnele.

visitgreece.gr; hotelplan.ch

Kroatien: Geheimnisvolles Weiss am Sakarun-Strand

Türkisblaues Wasser: Sakarun-Bucht auf der Insel Dugi Otok. Foto: Getty

Die Insel Dugi Otok in der Region Zadar ist Ferienreisenden hauptsächlich wegen des Nationalparks Kornati bekannt. «Auf Dugi Otok findet man aber mit dem Sakarun auch einen der schönsten Strände Kroatiens», sagt Milica Vujcic, Mediensprecherin bei TUI Suisse.

Die Mischung aus Sand und Kiesel verleiht dem Strand, der unweit der Ortschaften Veli Rat und Verunić liegt, ein geheimnisvolles Weiss. Der Hingucker ist aber das kräftige Türkisblau des Wassers.

Gut zu wissen für heisse Tage: Dem Strand schliesst sich ein Wald an; Schattenplätze in der Mittagshitze sind garantiert.

Wer einen Ausflug machen will, besucht zum Beispiel den berühmten Leuchtturm in Veli Rat.

croatia.hr; tui.ch

Toskana: Die versteckten Buchten von Le Rocchette

Goldgelber Sand: Strand von Le Rocchette in der Toskana. Foto: Frank Heuer (Laif)

Ein Strand mit goldgelber Farbe und kristallklarem Wasser: So beschreibt Sarah Weidmann, Geschäftsführerin von Italien-Spezialist Smeraldo Tours in Wallisellen ZH, ihren Geheimtipp. Gemeint ist der Strand von Le Rocchette südlich von Punta Ala in der Region Castiglione della Pescaia in der Toskana.

Neben den für Italien typischen Lidos, wo sich die Liegestühle aneinanderreihen, gibt es hier auch Freiflächen. Im nördlichen Teil von Le Rocchette finden sich zudem viele kleine versteckte Buchten, die nur vom Meer aus erreichbar sind. «Um die Felsen im Norden des Strandes kann man wunderbar schnorcheln», sagt Sarah Weidmann.

Aber auch der Weg ins Paradies ist ein Highlight. Er führt durch einen dichten Pinienwald.

visittuscany.com/de; smeraldo-tours.ch



Dänemark: Skagens endlose Strände

Endlose Weite: Skagen in Dänemark. Foto: Getty

Der Ort auf Jütland ist zwar bei Dänen eine beliebte Feriendestination. Für Claudia Crugno, Reiseexpertin beim Skandinavien-Spezialisten Glur Reisen in Basel, bleibt Skagen am nördlichsten Zipfel von Dänemark jedoch ein Geheimtipp.

«In der Umgebung gibt es endlose Sandstrände, die man mitunter allein für sich hat. Allzu empfindlich sollte man nicht sein; die Wassertemperatur der Nordsee erreicht auch im Hochsommer selten mehr als 21 Grad Celsius. Vor den Stränden auf Jütland herrschen auch für Surfer und Taucher optimale Bedingungen.

Crugno rät, die Region mit dem Velo zu erkunden und dabei den passenden Strandabschnitt zu finden.

visitnordjylland.de; glur.ch

