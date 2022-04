Frühlingsabenteuer – Sieben Skihochtouren der Superlative Wenn im Unterland die Blumen spriessen, locken im hochalpinen Gelände unvergessliche Erlebnisse in Eis und Schnee. Sieben Skihochtouren-Tipps für Einsteiger und Profis. Anne-Sophie Scholl

Wildhorn – die Einstiegstour

Auf der langen Abfahrt hinunter zur Iffigenalp. Foto: PD

Wer früh aufsteht, kann das Wildhorn (3250 m ü. M.) auf einer Tagestour bezwingen. Deutlich gemütlicher wirds, wenn man zwei Tage unterwegs ist. Am ersten Tag lässt man sich von Lenk BE aus mit dem Taxi zur Hubelmatte fahren, steigt über den breiten Rücken des Iffighorns auf und gelangt nach einer kurzen Abfahrt zur Wildhornhütte. Anderntags führt die Route ohne Schwierigkeiten über den ausladenden Gletscherschild des Wildhorns hoch zum Gipfel mit grossartiger Aussicht auf die Walliser Viertausender. Für die Abfahrt sucht man am besten den Durchstieg zum Tungelgletscher. Im schönsten Pulver lassen sich fantastische Kurven ziehen. So saust man an der Wildhornhütte vorbei auf einer langen Abfahrt hinunter zur Iffigenalp.