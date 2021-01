Sweet Home: Ofenpoulet und Kartoffeln auf Joghurt – Sieben Menüs für eine ganze Woche Verwöhnen Sie sich! Diese Rezepte sorgen für mehr Abwechslung in Ihrer Lockdown-Küche. Marianne Kohler Nizamuddin

Im Lockdown wird gutes Essen noch wichtiger. Das Einkaufen, Kochen und Geniessen sind Zeremonien, die den Alltag verschönern und für besondere Momente sorgen. Sie entspannen und tun uns gut. Egal ob man alleine wohnt oder mit einer Familie, gut zu essen und liebevoll zu kochen ist jetzt einfach ganz wichtig. Alle diese Rezepte sind einfach und sorgen für Abwechslung. Man muss dafür in keine Spezialitätengeschäfte gehen, sondern kriegt alles auch im Supermarkt oder im Quartierladen nebenan. Vieles hat man auch auf Vorrat. Achten Sie auf eine gute Mischung und sorgen Sie dafür, dass immer auch Gemüse und Früchte auf den Teller kommen. Foto über: Licking the Plate.

Heute: Erstmal ein köstliches Sandwich!

Kleines Wunder: Ein einfaches Sandwich mit Knusperspeck und Tomaten zubereitetet. Foto über: For the Love of the South

Man bekommt ja sofort Hunger, wenn man sich Rezepte zu Gemüte führt. Gönnen Sie sich drum ganz rasch ein einfaches aber köstliches Sandwich.

Und so gehts:

Braten Sie Specktranchen langsam knusprig. Reiben Sie Baguettehälften mit einer Knoblauchzehe ein und bestreichen Sie sie dann mit etwas Olivenöl. Rösten Sie das Brot im heissen Backofen, bis es ein wenig knusprig wird aber nicht zu trocken. Dann schneiden Sie Tomaten in Scheiben. Wenn Sie kleine Tomaten haben, halbieren Sie sie. Vermischen Sie die Tomaten mit etwas Salz und getrocknetem Oregano. Dann belegen Sie die Brote mit dem Speck und den Tomaten und geniessen es.

Das Beste mit den Resten

Alles im Backofen: Gemüse, Tortellini und Feta. Foto: MKN

Oft macht die Not den besten Koch. Wenn man Hunger hat, das Einkaufen aber verpasste, dann lohnt es sich, das Beste aus dem zu machen, was noch da ist. Auf diese Art entstehen ganz neue Gerichte, die manchmal gar zu Lieblingen werden. So ist es mir ergangen, als ich Tortellini zu geröstetem Gemüse in den Backofen legte.

Und so gehts:

Schneiden Sie einen Blumenkohl in Röschen und gerüstete Rüebli in Stücke. Halbieren oder vierteln Sie Tomaten. Vermischen Sie das Gemüse mit Olivenöl und Salz. Rösten Sie alles etwa 15 Minuten im 200 Grad heissen Backofen. In der Zwischenzeit kochen Sie Tortellini al dente. Dann geben Sie die Tortellini und in Würfel geschnittenen Fetakäse zum Gemüse. Mischen Sie alles gut und rösten Sie es zusammen 5 Minuten. Geniessen!

Freitag: Und jetzt einen Feierabenddrink

Cheers auf das Wochenende: Ein eleganter Rumcocktail mit Champagner. Foto über: Honestly Yum

Der Lockdown lehrt uns unter vielem anderen auch, unsere eigenen Cocktails zu mischen. Das Mixen und Geniessen ist ein schönes Ritual, um sich am Freitagabend in das Wochenende einzustimmen. Versuchen Sie diesen einfachen Rumcocktail, der auch als Old Cuban bekannt ist.

Zutaten:

5 cl Rum

3 cl Limettensaft

2 cl Zuckersirup

2 Spritzer Angostura Bitters

8 Pfefferminzblätter

6 cl Champagner

Zubereitung:

Alle Zutaten ausser dem Champagner in einen Mixbecher geben und Eis dazugeben. Shaken und dann in eine vorgekühlte Champagnerschale giessen. Mit Champagner aufgiessen und mit Pfefferminzblättchen garnieren.

Tipp: Geben Sie, wenn Sie mögen, eine halbe Vanilleschote in den Drink.

Zum Znacht: Linguine mit Rauchlachs

Geht ganz schnell: Linguine mit Rauchlachs. Foto: Unpeeled Journal

Als Delikatesse gibt es zum Abendessen eine einfache aber elegante Pasta. Servieren Sie dazu, statt einen Salat, rohes Gemüse mit etwa Olivenöl.

Und so gehts ganz schnell:

Kochen Sie Linguine gemäss Packungsanleitung al dente. Schneiden Sie 200 g Rauchlachs in Streifen. Erhitzen Sie 2 dl Rahm und geben die Hälfte der Rauchlachsstreifen bei. Würzen Sie mit Salz und Pfeffer und geben Sie eine Handvoll Schnittlauchringli bei. Mischen Sie die Sauce mit den abgetropften Nudeln und etwas Crème fraîche und geben Sie den restlichen Lachs bei. Garnieren Sie mit noch mehr Schnittlauchringli.

Samstag: Selbstgemachtes Tatar

Wie im Restaurant: «Steak tartare avec frites»! Foto über: Macheesmo

Reisen Sie heute gedanklich in ein feines französisches Restaurant und gönnen Sie sich ein «Steak tartare». Dazu passen Frites aus dem Backofen und ein einfacher grüner Salat.

Zutaten:

200 g Rindsfilet, vom Metzger Ihres Vertrauens zu Tatar geschnitten

1 Eigelb

1 KL Dijonsenf

1 kleine Schalotte, feingehackt

1 EL Kapern, gehackt

1 KL Worcester Sauce

1 KL Zitronensaft

1 wenig Tabasco

2 EL Olivenöl

2 Kl Petersilie, feingehackt

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Verquirlen Sie das Eigelb und Mischen Sie den Senf dazu. Dann geben Sie die Schalotten, die Kapern, die Worcestersauce, den Zitronensaft, den Tabasco, das Olivenöl, Salz, Pfeffer und die Petersilie bei. Vermischen Sie alles gut und vermischen Sie dann das Fleisch damit. Servieren Sie das Tatar mit Ofenfrites und einem grünen Salat mit französischer Sauce.

Und zum Dessert: Crêpes mit Orangen

Winterdessert: Crêpes mit feinen Orangen. Foto über: Healthy French Wife

Selbstgemachte Desserts sind eine Extravaganz, die sich immer lohnt. Diese Crêpes sind ganz einfach perfekt und passen zur Saison – und zu unserem französischen Abend.

Zutaten:

250 g Mehl

4 Eier

5 dl Milch

1 EL Zucker

1 Prise Salz

2 Päckli Vanillezucker

1 EL abgeriebene Orangenschale

50 g geschmolzene Butter

2 dl frisch gepresster Orangensaft

1 EL Honig

Zubereitung:

Die Eier verrühren, Mehl, Milch, Zucker, 1 Päckli Vanillezucker, Orangenschale und Salz beifügen und gut vermischen. Die zerlassene Butter beifügen und die Masse zu einem Teig verrühren. Den Teig 1 Stunde ruhen lassen. Danach dünne Crêpes in einer flachen, grossen Bratpfanne oder auf einem Crêpeeisen backen. Kochen Sie den Orangensaft mit Honig auf und lassen Sie alles in bisschen köcheln. Danach den heissen Orangensaft über die Crêpes geben und mit Orangenscheiben garnieren.

Tipp: Geben Sie einen Schuss Grand Marnier in die Orangensauce.

Sonntag: Poulet mit orientalischen Gewürzen

Überraschend anders: Poulet aus dem Backofen mit einer Granatapfelmarinade. Foto über: Inspired With A Twist

Am Sonntag darf ein feiner Braten sein. Dieses Poulet ist mit etwas anderen Gewürzen und Granatpapfelsaft mariniert und schmeckt herrlich.

Zutaten:

1 Poulet

2 Blutorangen

2 EL Thymianblättchen

2 Knoblauchzehen, gehackt

1/2 Peperoncino, gehackt

3 EL Granatapfelsaft

Salz und Pfeffer

eine Prise Zimt

1 KL Garam Massala

1 EL Honig

3 El Olivenöl

Zubereitung:

Legen Sie das Poulet auf eine Gratinform oder ein Blech. Reiben Sie das Poulet mit Salz und Pfeffer ein. Geben Sie das Olivenöl in eine Schale, geben Sie den Zimt, das Garam Masala, den Thymian, den Knoblauch, den Peperoncino, den Honig und den Granatapfelsaft dazu. Bepinseln Sie das Poulet damit – auch unter der Haut. Legen Sie die Orangenhälften in das Pouletinnere. Lassen Sie die Marinade etwa 30 Minuten einziehen. Danach im 200 Grad heissen Backofen etwa 1 Stunde rösten. Dazwischen immer wieder mit der Granatapfelmischung bestreichen. Mit Granatapfelkernen und frischem Thymian garnieren.

Als Beilage: Süsskartoffel-Mash

Püriert: Kartoffelstock mit Süsskartoffeln passt zum würzigen Poulet. Foto über: The Forked Spoon

Ein feines, schmackhaftes Kartoffelpüree ist die perfekte Begleitung zum orientalisch inspirierten Poulet.

Und so gehts:

Rüsten Sie etwa 500 g Süsskartoffeln und etwa 2 Kartoffeln und schneiden Sie sie in Stücke. Geben Sie 4 EL Olivenöl in eine Schüssel plus etwa 3 ungeschälte Knoblauchzehen. Nun geben Sie das Gemüse dazu und vermischen alles gut. Legen Sie alles auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech, würzen Sie mit Salz und Pfeffer und rösten Sie das Gemüse im 200 Grad heissen Backofen etwa 40 Minuten lang, bis es gar ist. Dann nehmen Sie es heraus, entfernen die Haut der Knoblauchzehen und zerstampfen alles mit einem Stampfeisen. Geben Sie alles in eine Schüssel, schliessen Sie diese mit Folie und geben Sie sie für einige Minuten zurück in den heissen Backofen, damit sich alles gut durchwärmt, und servieren es mit einem Stückchen Butter oder Olivenöl.

Als Dessert: Gebratene Ananas

Früchte sind gute Desserts: Ananas – mit etwas Zimt und Honig gebraten . Foto über: Mirlandras Kitchen

Als Dessert gibt es warme Ananas, die schnell und einfach eine kleine Delikatesse bietet.

Und so gehts:

Schneiden Sie einen Ananas in Stücke und mischen Sie diese mit etwas Zimt. Geben Sie Butter in eine Bratpfanne und erhitzen Sie sie. Dann geben Sie etwas Honig bei und braten die Ananasstücke darin an. Warm servieren. Dazu passt eine Kugel Vanilleglace, wenn Sie mögen.

Montag: Risotto mit Gorgonzola und Haselnüssen …

Wintervariante : Risotto voller Geschmack mit würzige m Gorgonzola und knusprigen Nüssen. Foto über: Campi di fragola per sempre

Ein Risotto lässt sich immer zaubern. Man kann Risotto eigentlich gleich und trotzdem immer wieder ein bisschen anders machen. Versuchen Sie es mal mit Gorgonzola und gerösteten Haselnüssen.

Zutaten:

350 g Risotto Reis

50 g Butter

1 Zwiebel, fein gehackt

1 Glas Weisswein

1 Liter Bouillon

1 Rosmarinzweig

150 g Gorgonzola, zerbröselt

50 g Haselnüsse , geschält

Zubereitung:

Dünsten Sie die Zwiebel in der Butter an und geben Sie dann den Reis bei. Reis in der Butter andünsten, mit dem Wein ablöschen. Den Wein einkochen lassen. Den Rosmarinzweig beigeben. Nach und nach die Bouillon mit einer Suppenkelle beigeben, bis der Risotto fertig gekocht ist. Den Risotto vom Feuer nehmen und den Käse daruntermischen. Die Haselnüsse rösten. Den Risotto mit den Haselnüssen darüber und ein wenig Thymian servieren.

... und ein Salat aus Randen und Rüebli

Knackig: G eraffeltes Gemüse mit einem leichten Dressing . Foto über: A Kitchen Cat

Verschiedene Farben und Geschmäcker verbinden sich hier zu einer feinen, gesunden Vorspeise oder Beilage.

Und so gehts:

Raffeln Sie gerüstete rohe Randen, Rüebli und Knollensellerie. Mischen Sie ein Dressing mit Zitronensaft, Senf, Honig und Salz. Hacken Sie Petersilie grob und vermengen Sie alles.

Dienstag: Kräuterpolenta mit Pilzen

Deftig und dennoch elegant: Polenta mit Kräuter und Pilzen und einem Ei darüber. Foto über: The Happy Hearted Kitchen .

Polenta gibt immer eine einfache, gute und günstige Mahlzeit ab. Diese vegetarische Variante wird mit frischen Kräutern und Pilzen serviert. Ein verlorenes Ei darüber ist wie ein flüssiges, fantastisch schmeckendes Stück Gold.

Zutaten:

300 g Champignons, in Stücke geschnitten

1 Knoblauchzehe, zerdrückt

1 Schalotte, gehackt

Olivenöl

250 g Polenta

5 dl Bouillon

5 dl Milch

50 g Butter

100 g Parmesan, gerieben

Salz und Pfeffer

3 EL frisch gehackte Kräuter wie Kerbel oder Petersilie

Zubereitung:

Erhitzen Sie ein wenig Olivenöl in einer Pfanne, fügen Sie die Schalotte bei. Andünsten und eine zerdrückte Knoblauchzehe beigeben. Sobald diese zu duften beginnt, die Champignons und ein wenig Thymian beigeben. Ca. 10 Minuten auf niedriger Hitze kochen. Nun kochen Sie die Polenta, indem Sie Milch und Bouillon erhitzen und langsam die Polenta einrühren. Achten Sie auf die angegebene Kochzeit auf der Packung. Sobald die Polenta fertig gekocht ist, rühren Sie die Butter, einen Teil der gehackten Kräuter und den Parmesan darunter. Nun servieren Sie die Polenta mit den Champignons (nehmen Sie den zerdrückten Knoblauch weg), gehackter Petersilie und einem verlorenen Ei.

Mittwoch: Griechische Kartoffeln auf Joghurt

Raffiniert: Bratkartoffeln voller Zitrone. Foto über. The Original Dish

Bratkartoffeln – ein einfaches Alltagsgericht wird dank diesem Rezept neu und schmeckt ganz überraschend.

Zutaten:

1 kg Kartoffeln

1 dl Olivenöl

1 dl Bouillon

0,6 dl Zitronensaft

3 Knoblauchzehen, fein gehackt

Salz und Pfeffer

1 EL Oregano, getrocknet

1 KL Prise Kreuzkümmel, gemahlen.

1 Prise Zimt

Naturjoghurt

Zubereitung:

Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden. Vermischen Sie die Kartoffeln in einer grossen Backform mit dem Olivenöl, dem Salz, Pfeffer, dem Kreuzkümmel, dem Zimt und dem getrockneten Oregano. Anschliessend alles 20 Minuten im 200 Grad heissen Backofen rösten. Dann geben Sie den Zitronensaft und die Bouillon dazu und rösten alles nochmals 20 Minuten, bis die Kartoffeln alles aufgesogen haben und gar, knusprig und golden sind. Danach servieren Sie die Kartoffeln mit etwas Honig darüber auf Naturjoghurt.

Dazu: Orangen-Fenchel Salat

Der einfachste Wintersalat: Roher Fenchel mit filetierten Orangen. Foto: MKN

Gute Wintersalate entstehen mit rohem Gemüse, Früchten und Nüssen.

Und so gehts:

Filettieren Sie Orangen. Momentan gibt es die herrlichen Tarocco Orangen aus Sizilien. Schneiden Sie Fenchel in Ringe. Geben Sie Olivenöl darüber und etwas Salz. Garnieren Sie grosszügig mit gerösteten geschälten Haselnüssen.

