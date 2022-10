Krokodilmädchen und Kinderwagenverbot – Sieben historische Funfacts rund um die Basler Herbstmesse Nach einer Version mit Absperrungen und Covid-Zertifikaten herrscht ab morgen wieder Herbstmesse ohne Einschränkungen. Zu diesem Anlass haben wir im Archiv gegraben und allerlei Lustiges und Absurdes gefunden. Nina Jecker Dina Sambar Katrin Hauser

Schon immer Attraktionen der Basler Herbstmesse: Karussell und Riesenrad. Foto: Pino Covino

Total klimaneutral

Schiffschaukel und Karussell waren vor rund hundert Jahren an der Basler Herbstmesse die grossen Attraktionen. Angetrieben wurden sie damals noch mit Muskelkraft: Wer fahren wollte, schob selbstständig an und sprang in voller Fahrt auf. Zum Bremsen warf man ein an einer Kette befestigtes Brett zu Boden, und der Kräftigste sprang darauf. Ebenfalls ein grosser Publikumsmagnet war das Wettlaufen vor dem Steinentor. Zu gewinnen gab es ein buntes Tuch, gestiftet von der Obrigkeit.