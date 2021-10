Baselbieter Polizei gibt Tipps – Sieben Dinge, die Einbrecher nerven Mit der anstehenden Zeitumstellung und der frühen Dämmerung steigt die Einbruchsgefahr. Im Baselbiet ruft die Polizei Präventionsmassnahmen in Erinnerung. Simon Bordier

Viele Türen und Fenster lassen sich mit einem simplen Brecheisen im Nu öffnen – es sei denn, man rüstet sie nach. Symbolfoto: Keystone

Am Wochenende werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt. Für Langschläfer bedeutet dies: Sie können ab Sonntag länger im Bett liegen bleiben. Für Einbrecher heisst das: Sie können ab Sonntag früher zuschlagen. «Mit der Zeitumstellung vom 31. Oktober steigt die Gefahr von Dämmerungseinbrüchen», warnt die Baselbieter Polizei in einer Mitteilung vom Montag inklusive Präventionstipps.

Weiter nach der Werbung

Die gute Nachricht: In der Schweiz kommt es zwar durchschnittlich alle 15 Minuten zu einem Einbruch, doch die Zahlen sind seit Jahren rückläufig. Gemäss Bundesamt für Statistik hat sich die Zahl der Straftaten seit dem Rekordjahr 2012 halbiert – von damals 73’200 auf 36’400 Einbrüchen im Jahr 2019. Die Entwicklung wird auf die Anstrengungen der Polizei, aber auch auf wirksame Vorkehrungen von Privaten zurückgeführt. Und so kann man Einbrechern das Leben erschweren:

Gute Türen

In Mehrfamilienhäusern sollte darauf geachtet werden, dass der Haupteingang immer verschlossen ist – auch tagsüber. Leider lassen sich viele Türen mit einem einfachen Schraubenzieher im Nu aufhebeln. Tipp: Alte Eingänge ersetzen oder nachrüsten. Schon ein Zusatzschloss oder eine Aufdoppelung (Verstärkung) der Eingangstür kann helfen. Allerdings nützt auch das beste Schloss nichts, wenn der Türrahmen nachgibt. Daher sollte man eine Expertin, einen Experten beiziehen. Fragen nehmen die Präventionsstellen der Polizeibehörden in Basel-Stadt (061 267 82 84) und Baselland (061 553 30 66) entgegen.

Alle Fenster schliessen

Einbrecher wählen gerne den Weg durch Keller-, Balkon- und Terrassentüren oder auch durch Fenster im Parterre. Diese gilt es im Auge zu behalten – und konsequent zu schliessen. Es gibt zudem auch hier Mittel zum Nachrüsten. Dazu zählen abschliessbare Fenstergriffe, Spezialfolien für Scheiben, Pilzkopfzapfen (spezielle Verriegelungen) oder auch Fenstergitter. Und Achtung: Gekippte Fenster gelten als offene Fenster.

Informierte Nachbarn

Gemäss Baselbieter Polizei ist es «empfehlenswert, die Nachbarn über längere Abwesenheiten zu informieren und sie darum zu bitten, den Briefkasten zu leeren und ein Auge auf die Wohnung oder das Haus zu haben».

Vorsicht, Kamera

Nichts geht über widerstandsfähige Türen und Fenster. Auch Elektronik in Form einer Alarmanlage, eines Aussenlichts mit Bewegungsmelder oder einer Videoüberwachung kann den physischen Schutz nicht ersetzen – aber ergänzen. Die Anlagen sollten, wenn möglich, gut sichtbar installiert werden. Denn allein schon ihre Präsenz hat eine abschreckende Wirkung. Licht im Haus signalisiert grundsätzlich Anwesenheit. Achtung bei Videokameras: Man darf aus Datenschutzgründen in der Regel nur das eigene Grundstück überwachen.

Bewusstsein für Gefahr – auch tagsüber

Einbrecher wollen nicht gesehen werden und «sind zumeist auch keine Gewalttäter», schreibt die Baselbieter Polizei. Am liebsten verschaffen sie sich Zutritt zur Wohnung, wenn niemand zu Hause ist. Sprich: Einbrecher schlagen auch tagsüber zu, wenn Leute berufsbedingt ausser Haus sind.

Kein Geld im Kühlfach

Das Geldversteck unter der Matratze, im Tiefkühlfach oder im Spiegelschrank ist keines: Man solle seine Wertsachen nicht im Schlaf- oder im Badezimmer aufbewahren, sagte Thomas Hartmann, Sicherheitsberater der Basler Polizei, letztes Jahr einem BaZ-Reporter. «Das sind die ersten Räume, die Täter durchsuchen.» Am besten bewahre man keinen Schmuck und keine hohen Geldbeträge in der Wohnung auf. «Wenn Sie ein bisschen Bargeld zu Hause aufbewahren wollen, können Sie das etwa in einem Buch verbergen.»

Lautes Geschrei

Wenn es nachts in der Wohnung plötzlich seltsam knarrt und der Schein einer fremden Taschenlampe über die Wände huscht – was dann? «Verstecken Sie sich auf keinen Fall unter der Bettdecke», rät Hartmann. «Machen Sie sofort Licht und schreien Sie. So besteht die Chance, dass Sie den Einbrecher vertreiben.» Falls man verdächtige Geräusche, auffällige Personen oder Fahrzeuge entdeckt, sollte umgehend die Polizei via Notruf 112 verständigt werden.

Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor und Kulturjournalist bei der «Basler Zeitung». Er begann 2013 als freier Autor bei der «Luzerner Zeitung», 2015 stiess er zur BaZ.

Fehler gefunden?Jetzt melden.