Häusliche Gewalt in der Schweiz – Sie zog die Anzeige zurück – dann tötete er sie Viele Opfer wollen nicht, dass ihre Peiniger verfolgt werden, so auch Alma B. Dank einem neuen Gesetz können Ermittler weiter arbeiten – doch die Bilanz ist durchzogen. Ab heute steht R. B. vor Gericht. Roland Gamp , Catherine Boss

Forensiker und Polizisten untersuchen das Haus, in dem Alma B. und ihre Schwester starben. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

R. B. (Name der Redaktion bekannt) habe gewartet, bis die Kinder aus dem Haus waren. Dann sei er mit einem Küchenmesser ins Schlafzimmer gegangen und habe auf seine Frau Alma eingestochen, die im gemeinsamen Ehebett lag. «Besonders skrupellos» sei der Beschuldigte vorgegangen, heisst es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach, die dieser Zeitung vorliegt. Sie wirft dem Kosovaren mehrfachen Mord vor. Denn am gleichen Morgen erstach er auch Almas Schwester, die gerade zu Gast war. «Um eine für ihn lästige Zeugin und verhasste Verbündete seiner Ehefrau zu beseitigen», so die Anklage.