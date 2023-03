Postfiliale Oberwil – Sie zeigt sich im neuen Kleid Während vier Monaten wurde die Oberwiler Post umgebaut. Die Filiale sei zugeschnitten auf eine Kundschaft, die persönlich beraten werden wolle. Daniel Aenishänslin

Die Post ist daran 300 Filialen in der ganzen Schweiz zu modernisieren. Die in Regensdorf (Bilds) öffnete 2020. Seit dem 6. März ist jene in Oberwil in Betrieb. Foto: Leo Wyden

Die Postfiliale in Oberwil zeigt ihr neues Gesicht. «Die Filiale präsentiert sich neu mit viel Holz und in hellen Farben», sagt Vlerë Salihi, Teamleiterin in Oberwil, «unsere Kunden und Kundinnen profitieren künftig von einer modernisierten Filiale, mit einer neuen Beratungstheke als Herzstück.» Die Filiale wurde während vier Monaten unter laufendem Betrieb umgebaut.

Zentral ist die neue Informations- und Beratungstheke. Daran gibt das Postteam von Oberwil Auskunft. In eine Medienmitteilung schreibt die Post, dass in einer zunehmend digitalen Welt, es ein Bedürfnis der Kundschaft sei, persönlich beraten zu werden. Drei bediente Schalter stehen zur Verfügung. Wer seine Postgeschäfte selbstständig erledigen will, kann bereits frankierte Pakete an einem Automaten aufgeben. Die Postfiliale liegt an der Konsumstrasse, der Paketautomat an der Bottmingerstrasse.

40 Millionen Franken

Weil die Post auch in Zukunft für Menschen da sein wolle, die eine persönliche Beratung wünschen, investiere sie schweizweit 40 Millionen Franken in die Modernisierung von rund 300 Filialen. Zudem öffne sie, die Post, ihr Filialnetz schrittweise für Dienstleister wie Banken, Versicherungen, Krankenkassen oder auch für Behörden. «Damit bleiben die Filialen relevant für die Bevölkerung, die Post sichert Arbeitsplätze und stellt sicher, dass sie auch weiterhin ein dichtes Netz an eigenbetriebenen Filialen anbieten kann», schreibt die Post in ihrer Medienmitteilung.











Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.