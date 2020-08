Vergewaltigung in Basel – «Sie wollte die sexuellen Handlungen, nicht wir» Er soll am 1. Februar 2020 in der Elsässerstrasse zusammen mit einem Kumpel eine Frau brutal vergewaltigt, beziehungsweise sexuell genötigt haben. Nun muss ein Portugiese sich vor Gericht verantworten. Nina Jecker

Das brutale Verbrechen in der Elsässerstrasse hat die ganze Stadt aufgewühlt. Nun steht ein mutmasslicher Täter vor Gericht Foto Nicole Pont

Er sitzt ruhig da, nur seine Füsse, die in Fesseln stecken, wippen hin und her. Dem 31-jährigen Portugiesen, der sich am Dienstag vor dem Basler Strafgericht verantworten muss, wird eine Tat vorgeworfen, die im vergangenen Februar die Stadt Basel aufgewühlt hat. Zusammen mit einem damals 17-jährigen Landsmann soll er nach dem Ausgang eine 33-jährige Frau vor deren Wohnung an der Elsässerstrasse brutal sexuell genötigt, beziehungsweise vergewaltigt haben. Das Opfer gibt an, die beiden seien mit ihr zusammen im Tram bis zum Voltaplatz gefahren, nachdem sie festgestellt hätten, sich entfernt zu kennen. Die Portugiesen hätten die Frau dann noch bis nach Hause begleitet. Um 7 Uhr 10 seien die beiden dann im Windfang ihres Hauses über sie hergefallen, hätten sie sexuell genötigt, auf den Boden gedrängt und vergewaltigt.

Die Version des Angeklagten deckt sich in einigen Punkten mit der des Opfers. Er streitet jedoch einen sexuellen Übergriff ab. Im Gegenteil, die Frau habe bereits an der Tramhaltestelle, wo die drei umsteigen mussten, begonnen, seinen Kollegen zu küssen und mit der Hand über dessen Schritt zu streicheln. Im Hauseingang habe sie dann die Hose des Angeklagten geöffnet und Oralsex ausgeführt. «Sie wollte die sexuellen Handlungen, das ging nicht von uns aus.» Dabei sei es geblieben, er sei nicht zum Höhepunkt gekommen. Ausserdem, so gibt er an, habe er die Frau bereits vorher in einer Disco gesehen, wo sie auf dem WC Sex mit einem Mann gehabt habe.

Mutmasslicher Mittäter erzählt andere Version

Während der sexuellen Handlungen mit den mutmasslichen Tätern, die die ganze Zeit von der Frau gewollt gewesen seien, habe es keine Gewalt gegeben. Auf einmal habe sich die Frau jedoch zu Boden fallen lassen und geschrien. Der jüngere Kollege habe daraufhin den Windfang verschreckt verlassen. Er, der Angeklagte, habe ihr daraufhin noch die Hand auf die Schulter gelegt und gefragt, was denn jetzt auf einmal los sei. Schliesslich sei auch er weggegangen und mit dem jüngeren Kollegen weg gerannt. Aber nicht aus Schuldbewusstsein, sondern weil sie den Bus nach Frankreich hätten erwischen wollen. Am Folgetag sei er zudem nicht nach Portugal geflüchtet, sondern dorthin gefahren, weil er gerade aufgrund der Kälte im Hochbau keine Arbeit gehabt habe. Ausserdem habe er seine vier Kinder in der Heimat besuchen wollen. Der mutmassliche Mittäter sei mitgefahren, sagt er vor Gericht aus. In der ersten Einvernahme hatte er noch angegeben, alleine gefahren zu sein. Angeblich, um seinen jüngeren Kollegen nicht in etwas hineinzuziehen. Wo dieser sich derzeit befinde, wisse er nicht, schliesslich sei er ja in U-Haft eingesperrt.

Kurz nach dieser Aussage dann die Überraschung am Basler Strafgericht: Der jugendliche mutmassliche Mittäter wird als Auskunftsperson vorgeführt. In vorhergehenden Einvernahmen hatte er ebenfalls geschildert, der Sex sei freiwillig gewesen. Es gebe aber noch Unstimmigkeiten bei den Versionen der beiden Männer, sagt der Richter. So gibt er jüngere unter anderem an, erst daheim im Elsass davon erfahren zu haben, dass der ältere die Frau im Club beim Sex auf dem WC erwischt haben will. Der Kollege hatte hingegen angegeben, dies dem jüngeren schon vor dem mutmasslichen Übergriff gesagt zu haben. An vieles könne er sich aber nicht im Detail erinnern, sagt der Jugendliche. Beim Aussteigen aus dem Tram habe sie ihm aber ihre Telefonnummer gegeben, um sich am Folgetag zu treffen. Das Telefon, in dem er sie gespeichert habe, sei jedoch kaputt gegangen.

«Einer von ihnen beiden lügt»

Zu den sexuellen Handlungen im Hauseingang sagt der Jüngere Folgendes: Er erinnere sich nicht genau, ihr die Hose ausgezogen oder ihren BH berührt zu haben. Er gibt jedoch an, zum Samenerguss gekommen zu sein. Danach sei er ins Freie gegangen, um auf seinen Kollegen zu warten. Auffällig ist, dass er im Gegensatz zum Angeklagten kein Wort darüber verliert, dass die Frau zu Boden gefallen sei und geschrien habe. Konkret darauf angesprochen, ob die Frau geschrien habe, sagt er, er habe nichts gehört. «Einer von ihnen beiden lügt», schlussfolgert der Staatsanwalt. Der Kollege habe ihm später gesagt, dass die Frau nach den sexuellen Handlungen nach oben in die Wohnung zu ihren Kindern gegangen sei, sagt der Befragte. Dazu, weshalb beide Männer nach dieser Nacht ihre Facebook-Accounts gelöscht hätten, gibt es ebenfalls zwei Versionen: Der Ältere gibt an, er lösche seine Accounts regelmässig, um neue zu eröffnen. Der Jüngere sagt, ein Psychologe in Portugal habe ihm aufgrund der Vorfälle dazu geraten. In Behandlung habe er sich begeben, weil er nicht mehr gut habe schlafen können, nachdem er bei der Rückkehr in die Heimat von den Vergewaltigungsvorwürfen erfahren habe.