Schweizerin in Weissrussland im Gefängnis – Sie wollte beim Aufbruch live dabei sein – und sitzt nun in Haft Seit Wochen ist die schweizerisch-weissrussische Doppelbürgerin Natallia Hersche in Minsk inhaftiert. Inzwischen ist der Fall auf der höchsten politischen Ebene angekommen, auch Aussenminister Ignazio Cassis setzt sich für Hersche ein. Bisher vergeblich. Salome Müller

Natallia Hersche, 51 Jahre alt, sitzt seit bald acht Wochen im Gefängnis. Foto: PD

«Ich weiss eigentlich nur, dass ich nichts weiss», sagt Robert Stäheli. Stäheli, 55 Jahre alt, ein schmächtiger Mann mit kahl rasiertem Kopf, sitzt in seinem Wohnzimmer in einem St. Galler Dorf in der Nähe des Bodensees. Stäheli trinkt ein Glas Sauser, schaut durch die grossen Fenster hinaus ins Grüne. Schafe weiden auf der Wiese vor dem Haus. Draussen ist es still, friedlich. Der Aufruhr ist drinnen, im Wohnzimmer. Im Kopf von Robert Stäheli.

Seit bald acht Wochen harrt Stähelis Partnerin Natallia Hersche in Weissrussland im Gefängnis aus. Es ist ungewiss, wann sie freikommt. Der Fall hat die höchste politische Ebene erreicht. Aussenminister Ignazio Cassis und mehrere Nationalrätinnen setzen sich für Hersche ein. Und Stäheli fragt sich: Was, wenn Natallia für Jahre weggesperrt bleibt?