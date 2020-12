Prozess zum Halle-Attentat – Sie wollen zeigen, dass der Täter nicht gesiegt hat So viele Taten, so viele Opfer, so viele Zeugen: Auf den rechtsterroristischen Anschlag in der ostdeutschen Stadt Halle und den Prozess hat jeder seine eigene Sicht. Am Montag wird das Urteil verkündet. Die deutsche Bundesanwaltschaft fordert die Höchststrafe. Annette Ramelsberger, Antonie Rietzschel

13 Straftaten, unter anderem Mord und versuchten Mord: Der angeklagte Stephan B. wird nach einem Prozesstag von Justizbeamten zum Helikopter und ins Gefängnis geflogen. Foto: Hendrik Schmidt (Keystone)

Ismet Tekin lag unter einem Auto, über ihn pfiffen Kugeln hinweg. Von vorne die des Attentäters, von der Seite die der Polizei. Er lag da und fürchtete um sein Leben, aber nicht nur um seines. Er wusste, dass im Döner-Imbiss sein jüngerer Bruder hinter der Theke kauert, der Bruder hatte ihn gerade angerufen, er solle schnell kommen. «Jemand greift uns an, mit Waffen und Bomben.» Ismet Tekin rannte los. Ihm kamen flüchtende Bauarbeiter entgegen, die riefen: «Lauf weg!» Aber er rannte weiter, in Richtung Döner-Imbiss. «Ich musste schauen, wie es meinem Bruder geht», sagt Tekin. Dann schoss der Attentäter auch auf ihn. Und er warf sich unter das Auto.

Ismet Tekin, 36, ist einer derjenigen, denen angeblich nichts passiert ist bei dem Attentat von Halle am 9. Oktober 2019. So wie auch sein Bruder Rifat davongekommen ist. Aber nur sein Körper ist unversehrt. Die Erinnerung nagt an ihm, sie raubt ihm den Schlaf und die Lebensfreude. Jeden einzelnen Verhandlungstag war Ismet Tekin im Gericht, immer in Anzug und gebügeltem Hemd. «Und ich werde es durchstehen bis zum Schluss», sagt er. Er kommt nicht ins Gericht, um den Angeklagten zu sehen. Der ist für ihn nur ein feiger Mörder. «Er macht sich selbst lächerlich. Er wollte den Prozess als Bühne nutzen, aber das schafft er nicht», sagt Tekin.

Wer hat ihn angefeuert?

Er wollte wissen, was hinter der Tat steckt. Er wollte wissen, wer Stephan B. angefeuert hat, wer ihm zum Attentat applaudiert hat. Umso enttäuschter ist er, wie wenig die Ermittler des deutschen Bundeskriminalamts dazu herausgefunden haben, wie wenig sie überhaupt wissen. Nur von einer ist er nicht enttäuscht, von Ursula Mertens, der vorsitzenden Richterin. «Frau Richterin ist ein herzvoller Mensch», sagt er.

Ismet Tekin und sein Bruder haben nach dem Anschlag mit ihrem Döner-Imbiss ständig Verluste gemacht. Die Menschen scheuen sich, an einem Ort zu essen, an dem ein Mensch gestorben ist. Es ist schwer. Und doch ist das Jahr 2020 für Ismet Tekin voller Glück. Er wird Vater, zum ersten Mal, im Februar ist es so weit. Jetzt muss er nur noch das Urteil überstehen, das am Montag verkündet wird.

Er suchte nach Sündenböcken für sein Scheitern Infos einblenden Ezra Waxman sass in der Synagoge von Halle, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, die Gläubigen waren mitten im Gebet, als sie draussen Gewehrfeuer hörten, Explosionen. Sie verrammelten die Türen der Synagoge, überlegten, wie sie entkommen könnten. Einer begann, aus Leintüchern ein Seil zu knüpfen. Einer rief, man solle Haarspraydosen einsammeln, vielleicht könne man einen Flammenwerfer bauen. Waxman, 32, versuchte sogar noch, Witze zu machen. Der US-Amerikaner lebt in Berlin, forscht zur analytischen Zahlentheorie. Ein Wissenschaftler wie er will in erster Linie verstehen. Als er im Prozess das Wort ergriff, hatte er deshalb vor allem Fragen. Ob Stephan B. erklären könne, inwiefern er, Ezra Waxmann, als Jude einen «destruktiven Instinkt» in sich trage, wie der Angeklagte das über Juden behauptet hatte. Stephan B. antwortete: «Ich kenne Sie persönlich nicht.» «Eben», sagte Waxman. Stephan B. wollte ihn töten, weil er Jude ist. Weil er Juden hasst. Egal, was für ein netter Kerl Waxman auch sein mag. Am ersten Prozesstag hörte Waxman, wie Stephan B. stundenlang darüber redete, dass er die deutsche Heimat habe verteidigen wollen, gegen Juden, gegen Ausländer. Als sei er ein Krieger. Waxman hält den Attentäter schlicht für einen Versager: «Er hatte alle Möglichkeiten, er hätte einen Job haben können, eine Freundin, Kinder», sagt der junge Amerikaner. «Aber anstatt seine Chancen zu nutzen, suchte Stephan B. nach Sündenböcken, die er für sein Scheitern verantwortlich machen kann. Er hat sein eigenes Leben zerstört und das vieler anderer.» (Annette Ramelsberger, Antonie Rietzschel)

Der Attentäter von Halle hat versucht, 51 Menschen in der Synagoge von Halle zu töten, er erschoss danach eine Frau auf der Strasse, überfiel Tekins Döner-Imbiss. Auf seiner Flucht fuhr er einen Migranten an und verletzte zwei Anwohner mit Schüssen. So viele Taten, so viele Opfer. Dementsprechend viele Blickwinkel gibt es auf die Tat und den Prozess. Einige sollen hier stellvertretend erzählt werden.

Glück im Unglück: Der ehemalige Imbiss-Betreiber Izzet Cagac (links) überreicht Ismet Tekin eine Geschenk- und Abtretungsvereinbarung für das Geschäft, um ihn zu unterstützen. Tekin und sein Bruder hatten während des Anschlags gearbeitet. Foto: Jens Schlueter (Getty Images)

Zum Beispiel die von Karsten Lissau, der mittags noch mit seinem Sohn telefonierte, Kevin sagte ihm, er gehe jetzt gleich Döner essen, mit einem Kollegen. Dann liefen im Radio die Meldungen von dem Anschlag in Halle. Lissau versuchte, seinen Sohn zu erreichen. Der Junge ging nicht ans Telefon. Er tippte immer wieder die Nummer ein, nichts. Irgendwann an diesem Tag gab er eine Vermisstenanzeige über Facebook auf. Ein Bekannter schickte ihm ein Video. Der Vater klickte es an. Da kauert sein Sohn hinter einem Kühlschrank im Döner-Imbiss, er fleht den Täter an, ihm nichts zu tun. Der Täter sagt nur: «Fresse, Mann.» Und schiesst. Karsten Lissau hat den Tod seines Sohnes aus der Perspektive des Täters gesehen - durch das Video, das Stephan B. von seinen Taten gedreht hat.

Als der Angeklagte erfuhr, dass er im Döner-Imbiss einen Deutschen getötet hat, war er irritiert. Er sagte: «Ich hielt ihn für einen Nahöstler.»

Lissau war so stolz auf seinen Sohn, der doch eigentlich das Sorgenkind war. Der Junge war körperlich und geistig behindert, aber Kevin war ein Kämpfer, er hatte die Förderschule gemacht, Freunde im Fanklub des Halleschen FC gefunden, eine Malerlehre begonnen.

Im Prozess sass der Vater und weinte. Er trug einen Schal des Fussball-Fanklubs, darauf der Name seines Sohnes. 20 Jahre alt ist Kevin geworden. Beide Eltern von Kevin Schwarze sind in Therapie. Als der Angeklagte erfuhr, dass er im Döner-Imbiss einen Deutschen getötet hat, sagen die Ermittler, sei er irritiert gewesen. Er sagte: «Ich hielt ihn für einen Nahöstler.» So redet dieser Mann. Der Richterin sagte er: «Das hat mich wirklich hart getroffen.» Nicht wegen des toten Lehrlings, sondern weil er sich durch den Mord an einem «falschen» Opfer vor seiner Internetgemeinde lächerlich gemacht habe.

Auf der Toilette überlebt

Conrad Rössler stand an der Theke und wartete auf seinen Döner, als der Attentäter auf ihn zielte. Er sah, wie die anderen Gäste nach hinten rannten, er rannte nicht, er drückte nur eine Klinke. Und stand in der Toilette des Imbisses. Ein winziger Raum ohne Fenster. Er fand den Lichtschalter nicht, stand im Dunkeln und traute sich nicht, den Schlüssel im Schloss zu drehen. Das hätte der Attentäter hören können. «Ich habe die ganze Zeit den Türgriff gehalten», sagt Rössler. Draussen krachten Schüsse. Jeden Moment, dachte er, würde der Attentäter ihn entdecken.

Als der Mann, der auf der Toilette überlebt hat, vor Gericht aussagte, starrte ihn der Attentäter die ganze Zeit durchdringend an. «Ich hatte das Gefühl, der fühlt sich als krasser Macker», sagte Rössler, 29, danach. Er hat versucht, diesen Blick auszuhalten. «Ich wollte ihm nicht gönnen, dass er sich immer noch gefährlich fühlen darf. Ich wollte zeigen: Ich traue mich, dir in die Augen zu sehen.» Aber er war froh, als seine Aussage vorbei war. Rössler will zum Urteil wiederkommen. Sonst erspart er sich den Prozess, er hat seit seiner Jugend eine Angststörung, man muss es ja nicht übertreiben.

Wie belastend der Angriff auf die Menschen in der Synagoge war, kann man nur erahnen. Die meisten wollen nicht darüber reden. Sie wollen dem Attentäter nicht das Recht einräumen, ihr Leben zu beeinflussen. Sie wollen Stärke zeigen, Gemeinschaft, Solidarität. Sie wollen zeigen, dass er nicht gesiegt hat, nicht mal in ihren Albträumen.

Auf das Urteil ist ganz Deutschland gespannt: Ursula Mertens, die vorsitzende Richterin im Prozess gegen den Attentäter von Halle. Foto: Jens Schlueter (EPA)

Auch für psychiatrische Gutachter gibt es a) schwierige und b) sehr schwierige Aufgaben. Die Begutachtung von Stephan B. war eindeutig Kategorie b. Drei Tage hatte sich der Psychiater Norbert Leygraf, 67, mit dem Täter unterhalten. Monologe, Waffenseminar, Verschwörungsgeschichten. Dass Muslime Deutschland überrennen und den weissen Männern die Frauen wegnehmen, so was. Dass Juden hinter alldem stecken.

Leygraf hat viele Straftäter untersucht, in viele Abgründe geschaut. Der Abgrund des Attentäters von Halle aber war besonders tief. Am dritten Tag fragte Leygraf, ob der Frauenmangel im Dorf von Stephan B. vielleicht nicht an der Konkurrenz durch die Muslime liege, sondern am Wegzug der Frauen. Da sprang Stephan B. auf, schrie, es sei «typisch kommunistisch», dass man dem Einzelnen die Schuld in die Schuhe schieben wolle. Er liess sich in seine Zelle zurückführen. Leygraf hält ihn für voll schuldfähig.

Stephan B. hätte die Verhandlung, sagt Leygraf, «gern als nächsten Waffengang gestaltet» – nach dem Angriff auf die Synagoge, nach dem Mord an Jana Lange vor der Synagoge und an Kevin Schwarze im Döner-Imbiss. Immer wieder nahm er Anlauf dazu: Mal fragte er die jüdischen Menschen, die den Anschlag in der Synagoge überlebt hatten und dann mit Sonderbussen in Sicherheit gebracht wurden: «Sind Sie nicht Sonderbehandlung gewöhnt?» So nannten die Nazis das Töten von KZ-Häftlingen. Mal fragte er einen Zeugen, ob er ein Mittel gegen Antisemitismus in Deutschland wisse – und gab selbst die Antwort: «Keine Juden in Deutschland.»