Sexuell selbstbestimmt oder ausgenutzt? Ein nacktes Groupie posiert mit den Rolling Stones in den 70er-Jahren. Foto: Getty

Wenn in diesen Tagen viel über die Erlebnisse von Frauen bei Rockkonzerten gesprochen wird, rund um den Verdacht auf mutmasslichen sexuellen Machtmissbrauch gegenüber Fans der Band Rammstein – dann kommt es gerade auf die feinen und groben Unterschiede zwischen all diesen Fällen an. Dann sollte man darauf achten, dass es hier sehr verschiedene Geschichten gibt, alte und neue, mit Klarnamen und anonym erzählte. Episoden, die eigentlich schön klingen. Andere, die blanke Albträume sind.