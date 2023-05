Pflege von kranken Kindern und Senioren – Sie planen im Kleinbasel ein einzigartiges Projekt Kinderhospiz, Pflegezentrum für demente Menschen und Quartiertreffpunkt in einem: Drei Partner lancieren am Riehenring die «Oase Kleinbasel». Isabelle Thommen

Balz Weibel von der Riehenring 91 AG, Henri Gassler, Geschäftsführer Dandelion und Präsident des Vereins Mehr Leben, und Sibylla Kämpf vom Verein Mehr Leben (v.l.n.r.) planen gemeinsam die Oase Kleinbasel. Foto: Pino Covino

Angefangen hat alles mit einer Grusskarte. Zwei Jahre später ist daraus ein Mehrgenerationenprojekt gewachsen, das es so noch nicht gegeben hat. Drei Parteien sitzen heute an einem Tisch, die zu Partnern geworden sind. Zwischen dem Riehenring und der Sperrstrasse planen sie die Oase Kleinbasel – ein Zentrum, das die Pflege von Menschen mit Demenz und Kindern mit unheilbaren Krankheiten vereinen und zum Quartiertreffpunkt werden will.