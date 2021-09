Holzfiguren in Lebensgrösse – Sie wollen die Pendler aus ihrer Trance reissen Im hektischen Alltag gehen ihre Bedürfnisse oftmals unter: Mit einem Kunstprojekt in Arlesheim wollen Menschen mit Beeinträchtigung nun ein Bewusstsein für ihre Situation schaffen. Julia Gisi

Sorgen seit kurzem für Aufmerksamkeit an der Tramstation Stollenrain in Arlesheim: Die Holzfiguren von Agatha Rudolf von Rohr, Monika Dexter, Marianne Kopf und Xaver Bachmann (von vorne). Foto: Nicole Pont

Es ist Rushhour. Das Tram fährt ein. Bis eben hingen alle Wartenden noch an ihrem Handy, befanden sich in ihrer eigenen Welt – in ein Spiel oder in die Nachrichten vertieft, die Kopfhörer im Ohr. Doch jetzt herrscht dichtes Gedränge, Hektik. Jeder will zuerst im Tram sein, Ellbogen werden eingesetzt. Mittendrin: Eine ältere Dame im Rollstuhl, die nicht weiss, wie ihr geschieht. Sie muss warten, bis alle eingestiegen sind – erst dann kann der Tramchauffeur, der herbeigeeilt ist, eine Rampe ausklappen. Unter den Blicken der anderen Passagiere wird die Frau ins Tram geschoben.