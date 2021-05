Berauschender Hanfanbau – Sie wollen das Kiffen in der Schweiz revolutionieren Die Pure Holding forscht im Aargau am perfekten Cannabis. Sie tut dies mit ausdrücklicher Genehmigung des Bundes – und in der Hoffnung auf das ganz grosse Geschäft. Jacqueline Büchi

Massgeschneiderte Pflanzen sind das Ziel: Lino Cereghetti (l.) und Michael Ruckle in ihrem Gewächshaus in Zeiningen AG. Foto: Lucia Hunziker

Die Kiffer-Revolution hat man sich irgendwie anders vorgestellt. Bunter vielleicht. Und sicher ärmer an Powerpoint-Präsentationen. Nur der süssliche Geruch verrät schon am Eingang den Zweck der Anlage in Zeiningen AG: Hier wird Gras angebaut. Im grossen Stil. Und das völlig legal.

Die Pure Holding will die «Cannabis-Landschaft in Europa und weltweit für immer verändern». So steht es jedenfalls auf der Website des Unternehmens. Wie das gehen soll, erläutert Michael Ruckle. Folie um Folie klickt sich der Amerikaner durch eine Präsentation mit vielen Daten und Grafiken.