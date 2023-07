Besetztes AKW in der Ukraine – Sie wohnen neben der drohenden Katastrophe Die Bewohnerinnen und Bewohner der Dörfer und Städte rund um das Atomkraftwerk Saporischschja rechnen jederzeit mit seinem Beschuss. Doch es beschäftigen sie gerade ganz andere Sorgen. Florian Hassel , Theresa Palm , Friedrich Bungert (Fotos)

Inna Soldatowa auf dem Weg zu einer Stelle für Wasserverteilung: Seit der Sprengung des Kachowka-Staudamms ist das Wasser knapp geworden. Foto: Friedrich Bungert

Inna Soldatowa hat sich immer privilegiert gefühlt, hier leben zu dürfen. Hier in Nikopol. Nach der Arbeit als Kassiererin in einem Lebensmittelgeschäft hatte sie die Wahl. Sie konnte zum Haus ihrer verstorbenen Eltern gehen und sich im Garten um die Rosen und das Gemüse kümmern. Oder sie ging rüber zum städtischen Strand, um sich im Stausee abzukühlen. «Wir haben so gut gelebt wie Menschen am Meer», sagt Inna Soldatowa.