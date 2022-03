Ringen um politische Mehrheit – Sie will Riehens erste Präsidentin werden Christine Kaufmann will ins Gemeindepräsidium. Ein Gespräch über ihre Pläne für Riehen und den Bruch eines gesellschaftlichen Tabus. Mirjam Kohler

Christine Kaufmann ist seit 2014 im Gemeinderat Riehen. Foto: Kostas Maros

Christine Kaufmann (53) trägt den Pin zum 500-Jahr-Jubiläum der Zusammengehörigkeit von Riehen und Basel an der Jacke. «Nicht immer und auch nicht extra für das Gespräch mit der BaZ», sagt sie und lacht. Die EVP-Gemeinderätin möchte als erste Frau in eine Position gewählt werden, in der sie das Zusammenspiel zwischen der Stadt und Riehen prägen würde: das Gemeindepräsidium.