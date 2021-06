Protest gegen Haft von Assange – Sie will ihren Kindern den Papa zurück nach Hause bringen Stella Morris hat mit dem Wikileaks-Gründer und Menschenrechtsaktivisten Julian Assange zwei Kinder. In Genf fordert sie die Freilassung ihres Verlobten, der in London inhaftiert ist. Philippe Reichen

Wartete in Genf auf ein Lebenszeichen von Julian Assange: Seine Verlobte und Anwältin Stella Morris. Foto: Olivier Vogelsang

Müde wirkt Stella Morris. Es scheint, als wäre sie anwesend und abwesend zugleich. Sie redet, bricht ab, redet weiter, zögert, bricht erneut ab. Und irgendwann ist klar, warum das alles so ist. «Seit gestern um 17 Uhr habe ich nichts mehr von Julian gehört», sagt die 38-Jährige bei einem Treffen in Genf. Das bedrückt sie und bereitet ihr immense Sorgen.

Stella Morris ist Verlobte und Anwältin von Julian Assange, dem Wikileaks-Gründer und Menschenrechtsaktivisten. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Gabriel und Max. Stella Morris wünscht sich nichts mehr als ein gemeinsames Leben mit Julian. Doch der 49-Jährige sitzt seit zwei Jahren im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh in Auslieferungshaft. Die amerikanische Justiz will ihm den Prozess machen, unter anderem wegen Verletzung des Spionagegesetzes. Assange hatte geheime Kriegsdokumente der US-Streitkräfte aus Einsätzen im Irak und in Afghanistan publiziert, die Beweise für mutmassliche Kriegsverbrechen enthalten.