Hinrichtung in Missouri – Sie will ihrem Vater auf dem Weg in den Tod beistehen Am Dienstag soll im US-Bundesstaat Missouri ein Mörder mit einer Giftspritze getötet werden, 17 Jahre nach der Tat. Seine Tochter klagt – sie möchte bei der Exekution dabei sein. Peter Burghardt aus Washington

Der Todeskandidat wird auf eine Liege geschnallt, wo ihm so lange Gift in seine Adern gepumpt wird, bis er tot ist: Hier werden Häftlinge im Bundesstaat Texas mit Giftspritzen hingerichtet. Foto: Paul Buck (AFP)

An diesem Dienstag soll sein Leben enden, sie wäre gerne dabei. Er sei der wichtigste Mensch in ihrem Leben, sagt Khorry Ramey. «Wenn mein Vater im Spital im Sterben läge», erklärte sie dem Gericht, «würde ich an seinem Bett sitzen, seine Hand halten und bis zu seinem Tod für ihn beten – sowohl als Unterstützung für ihn als auch als Unterstützung für mich, als notwendiger Teil meines Trauerprozesses und für meinen Seelenfrieden.» Aber ihr Vater sitzt im Todestrakt.