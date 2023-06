Special Olympics World Games – Sie will gewinnen – und wie ein normaler Mensch behandelt werden An den Olympischen Sommerspielen für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung will Reiterin Lea Perren aus Pfeffingen aufs Podest. Im Alltag setzt sie sich für Inklusion ein. Julia Konstantinidis

Lea Perren kanns gut mit Pferden. Für die Wettkämpfe wäre ihr ein pfiffiges, aber sanftmütiges Tier am liebsten. Foto: Kostas Maros

Am liebsten reitet Lea Perren weit über den Hals des Pferdes gebeugt im Jagdgalopp, «so richtig schnell». Wenn sie allerdings in Kürze in Berlin im Dressurviereck zum Wettkampf antritt, wird sie ihr Pferd hoch konzentriert so exakt wie möglich durch die Aufgaben führen, die ihr gestellt werden: Die 23-Jährige aus Pfeffingen nimmt an den Special Olympics World Games teil, die vom 17. bis 25. Juni in der deutschen Hauptstadt stattfinden.