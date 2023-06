Gräuel der argentinischen Militärjunta – Sie will die Todesflüge nicht vergessen Zehntausende verschwanden während der argentinischen Militärdiktatur. Manche Opfer liess die Junta lebend aus Flugzeugen abwerfen. Jetzt bringen Hinterbliebene eine der Maschinen zurück – auch, weil die Verbrechen geleugnet werden. Christoph Gurk

«In welchem Krieg muss man denn Mütter entführen, die nach ihren Kindern suchen?», sagt Miriam Lewin.

Natürlich hat Miriam Lewin das alles schon oft erzählt. All die Details über grüne Fords, Typ Falcon, mit denen das Militär in den 70er-Jahren in Argentinien vorfuhr, um seine Opfer zu verschleppen. All die Details über Elektroschocks, Hinrichtungen und aufgequollene Körper, die man damals am Strand fand. Wenn überhaupt.