In Interview spricht Fabian Frei über seine Anfänge beim FCB, das Verhältnis zu Alex Frei und warum er auch als Captain einen Bad Cop an seiner Seite braucht.

Beim Auswärtsspiel in Lausanne am 8. Mai 2022 bestritt Fabian Frei (33) sein 453. Spiel für den FC Basel. Seither ist er Rekordspieler des Clubs.

Fabian Frei, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Ihre ersten Tage beim FC Basel im Jahr 2004 zurückdenken?

Nicht nur Gutes (schmunzelt).