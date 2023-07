Migranten in Tunesien – Sie werden gehasst, verprügelt oder in die Wüste deportiert Hier stranden viele Afrikaner, die sich auf den Weg nach Europa gemacht haben. Sie bekommen geballten Hass zu spüren. Eindrücke von einer Katastrophe, die keiner sehen will. Mirco Keilberth aus Sfax

Dutzende Migranten wurden bei Übergriffen verletzt, und wahrscheinlich gab es sogar Tote: Migranten in Sfax. Foto: Imed Haddad (AFP)

«Ich bin froh, mit dem Leben davongekommen zu sein», sagt Zaccaria Cisse und atmet durch. Aber wie es weitergeht, weiss er nicht. Die Angreifer, sagt er, hätten ihm Pass, Telefon und sämtliches Geld abgenommen. Der 53-jährige Familienvater aus Senegal hat sich am Vortag zu Fuss, mit dem Zug und dank freundlicher Autofahrer in die tunesische Hauptstadt Tunis gerettet. Zuvor hatte Cisse als Polier auf einer Baustelle in der 270 Kilometer entfernten Hafenstadt Sfax gearbeitet. Bis wie aus dem Nichts eine Welle der Gewalt gegen Migranten aus Subsahara-Afrika begann.