Ehe-Aus zwischen Melinda und Bill Gates – Sie wäre auch ohne ihn reich geworden Mit ihrer Scheidung tritt Melinda Gates aus dem grossen Schatten des Microsoft-Gründers. Tina Huber

Hat Wirtschaft und Informatik studiert und bei Microsoft Karriere gemacht: Melinda Gates (56). Foto: Elaine Thompson (Keystone)

Auf ihrem Twitter-Profil hat Melinda Gates eine subtile kleine Änderung vorgenommen: Sie hat ihren Ledignamen hinzugefügt. Sie heisst jetzt Melinda French Gates.

Sie tat das Anfang Woche, kurz nachdem sie – zeitgleich mit ihrem Mann – einen Tweet abgesetzt hatte, in dem die beiden ihre Scheidung bekannt gaben. Melinda und Bill Gates gehen auseinander, nach 27 Jahren Ehe – die Nachricht trifft einen erst mal unerwartet. So wie ihre gemeinsame Wohltätigkeitsorganisation «Bill & Melinda Gates Foundation» ihrer beider Namen trägt, so nahm man die beiden als Einheit wahr. Ein Team im Dienst der guten Sache.