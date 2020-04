Die Frau hinter den Kulissen – Sie wacht bei Coop über Grundnahrungsmitteln Andrea Kramer bestimmt über Teigwaren, Osterhasen und WC-Papier, die beim Detailhändler im Regal stehen. Die Corona-Krise hat ihren Job drastisch verändert. Isabel Strassheim

Herrin über den Warenkorb: Andrea Kramer bestimmt, was wir bei Coop einkaufen können. Foto: Kostas Maros/Tamedia

Wenn sie einen Supermarkt betritt, verändert sich ihr Blick: Andrea Kramer wendet ihren Kopf nach links und rechts und scannt die Regalfluchten. Sie analysiert nach Warengruppen: Wo stehen wie viele Backzutaten? Für welche Produkte gibt es ganze Regalmeter? Kramer ist Leiterin des Grundnahrungs- und Reinigungssortiments bei Coop und für die Auswahl in sämtlichen Filialen der Schweiz zuständig. Sie ist damit die höchste Frau im operativen Geschäft des Detailhändlers. Ihre Arbeit hat sich seit dem Ausbruch der Corona-Krise stark verändert.

Krisenversorgung

Einkaufen mit Mundschutz: Kunden Anfang April vor einem Coop in Onex GE. Foto: Keystone

In normalen Zeiten schaut Kramer, dass es ein breites Sortiment und immer wieder Neuheiten im Laden gibt. Das soll so viele verschiedene Kunden wie möglich anziehen. «Auch Spezialitäten und Nischenangebote sind wichtig, um auch Kunden mit speziellen Wünschen anzusprechen, die dann gleich noch Basisprodukte einkaufen», sagt die 50-jährige Ökonomin. Mit Reis und WC-Papier hebt man sich als Supermarkt nicht von der Konkurrenz ab. In Corona-Zeiten geht es jedoch nicht um Bio-Kokosmehl oder eine neue Biskuitsorte. Die Kunden kommen wegen Grundnahrungsmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs. Für Kramer heisst das, dass sie bei Bestellungen, Lager und Logistik diesen gestiegenen Mengen Rechnung tragen muss. «Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage weiterhin hoch bleibt», sagt sie. Allgemeine Engpässe seien für Coop jedoch aktuell kein Thema. Sie und ihre Teams sind täglich mit den Lieferanten und dem Verkauf in Kontakt.

Schoggi, Schoggi, Schoggi

Haben es dieses Jahr nicht leicht: Schokolade-Osterhasen bei Coop. Foto: Urs Baumann

Da über Ostern Besuche kaum möglich sind, fallen die Einkäufe anders aus: «Es werden weniger besondere Lebensmittel eingekauft, um Gäste zu bewirten», sagt Anne Herrmann, Professorin für Wirtschaftspsychologie. «Für die Bewerbung der bereits im Geschäft angebotenen Osterprodukte stehen die Lebensmittelhändler vor einer besonderen Herausforderung: Sie müssen neue Verkaufsargumente finden.» Etwa trotz Virus die Tradition aufrechtzuerhalten. «Wie als Bestätigung, dass man sich von der Pandemie die Freude nicht nehmen lässt», so Herrmann. Schokolade und auch andere Süssigkeiten gehören bei Coop zu den Grundnahrungsmitteln und damit in Andrea Kramers Verantwortung. Für sie spielt Schoggi eine Schlüsselrolle: «Mit ihr verbinden sich die meisten Emotionen», sagt sie. Ihre Aufgabe ist es aber auch, die Preiskategorien festzulegen. Die kann sie auswendig herunterrattern: Die 100-Gramm-Tafel gibt es für 0.50 Franken, 2.00 Franken, 2.30 Franken, 2.40 Franken, 2.95 Franken… Damit werden nicht nur unterschiedliche Geschmäcker, sondern auch verschiedene Kundensegmente abgedeckt.

Marketing in Viruszeiten

Hinter der Plexiglasscheibe: Kassierin in einer Coop-Filiale am Bahnhof Biel. Foto: Keystone

In den vergangenen Wochen ist das Einkaufen anders geworden. Die Kunden kommen meist nur so oft wie unbedingt nötig und kaufen so schnell wie möglich. «Ganz generell prüft Coop zurzeit die Werbemassnahmen sehr genau», sagt Kramer. Ganz auf Angebote verzichten wolle Coop aber nicht. Das Marketing hat sich aber verändert. Laut Marketingspezialist Cary Steinmann wollen die Detailhändler in harten Zeiten vor allem Präsenz zeigen. «Vertrauen, Qualität, Nähe und ganz viel WC-Papier sind wichtig, nach dem Motto ‹Jetzt erst recht sind wir für Sie da›.» Die Pandemie zu erwähnen, vertreibe womöglich die Konsumlaune, wie Wirtschaftspsychologin Herrmann betont: «So kommunizieren die Lebensmittelhändler vermehrt ihre Verantwortung gegenüber Kundschaft, aber auch Mitarbeitenden.» (Lesen Sie hier, was Joos Sutter im Interview dazu sagt)

Neuheiten

Der Veganismus-Trend hält an: Bunte Milchauswahl. Foto: Raisa Durandi

Der Lockdown hat nicht an den aktuellen Trends gerüttelt: etwa veganes Essen und Lebensmittel mit hohem Proteingehalt. So bringt Coop nach wie vor Neuheiten auf den Markt, etwa den Butterersatz Floraplant. Hinter jedem Produkt, das bei Coop in den Gestellen liegt, steht aber immer auch eine wirtschaftliche Kalkulation: Es soll viel Menge zum bestmöglichen Preis bringen. Nimmt Kramer neue Produkte ins Sortiment auf, müssen sie also rentieren. «Das ist immer ein Abwägen, denn für jede Neuheit fällt etwas weg, unser Regalplatz bleibt ja der gleiche.» Profilieren gegenüber anderen Supermärkten kann sich Coop aber vor allem durch spezielle Produkte. «Die Supermärkte stehen immer noch im Wettbewerb, da ändert auch das Virus nichts daran», sagt Marketingspezialist Cary Steinmann.