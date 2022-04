Mujinga Kambundji im Dauerhoch – Sie verschiebt die Grenzen ständig Die 29-jährige Bernerin ist mit dem WM-Titel in neue Sphären vorgestossen – auch für die gesamte Schweizer Leichtathletik. Was verändert ein solcher Erfolg? Marco Oppliger

Ganz oben angekommen: Mujinga Kambundji nach ihrem Sieg über 60 Meter an der Hallen-WM in Belgrad. Foto: Pedja Milosavljevic (AFP)

Ihre Wohnung gleicht beinahe einer Gärtnerei – so viele Blumensträusse hat Mujinga Kambundji in den letzten Tagen erhalten. Ihr Triumph an der Hallen-WM hallt noch immer nach. Noch längst habe sie nicht alle Nachrichten beantworten können, sagt die Bernerin. Über die sozialen Medien und Kurznachrichtendienste prasselten die Gratulationen nur so herein, eine davon kam sogar von Weltrekordhalter Usain Bolt.