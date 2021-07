Starkregen im Baselbiet – Sie trotzen für uns den Fluten Der Zivilschutz ist aktuell besonders gefordert. Auch am Montagabend muss Kommandant Christoph Jenni spontan seine Kompanie Oberes Baselbiet zusammentrommeln. Eine Reportage. Daniel Aenishänslin

Im Feuerwehrmagazin Zeglingen: Zivilschützer und Feuerwehrmänner stellen einen Wassersauger bereit. Foto: Daniel Aenishänslin

Wasser. Immer wieder Wasser. So unverzichtbar es ist für das Leben, so verzichtbar ist es, wenn es den Keller flutet. Wenn es Schlamm ins Eigenheim trägt. Die vielen Gewitter mit ihren Starkregen lassen Feuerwehr und Zivilschutz derzeit keine Ruhe.

Am Montagabend ist es erneut an Kommandant Christoph Jenni, seinen Zivilschutz Oberes Baselbiet zusammenzutrommeln. Das Einsatzgebiet dieser Kompanie umfasst 24 Gemeinden. Noch vor 18 Uhr treffen sich gegen 20 Zivilschützer vor dem Kommandoposten Gelterkinden. Ziel wird letztlich ein schickes Einfamilienhausquartier in Wisen sein.

