Theater, das für Gesprächsstoff sorgt – Sie treten zusammen mit Blutegeln im Roxy auf An den Treibstoff-Theatertagen versucht das Trio Wagner/Bauer/Young, Tiere artgerecht in eine Kunstinszenierung einzubeziehen – dafür halten sie den Blutegeln hin, nicht umgekehrt. Vivana Zanetti

Der Blutegel spielt die Hauptrolle in diesem Stück von Denis Wagner (links), Leonie Merlin Young (rechts) und Luzius Bauer. Foto: Nefeli Avgeris

Am Dienstag beginnen die Treibstoff-Theatertage. Das Festival zur Förderung des professionellen deutschsprachigen Theaternachwuchses ist berüchtigt für die experimentellen Ideen, denen es im Roxy Birsfelden, in der Kaserne und im St.-Johanns-Park eine Bühne gibt.

Neben aktuellen gesellschaftspolitischen Themen wie Klimawandel («To See Climate (Change)») oder feministische Bestrebungen («Statzgi Flexen») steht dieses Jahr gleich in der eröffnenden Inszenierung «Horror and the Healer» ein weniger bühnenerprobtes Geschöpf im Fokus: Es ist nackt und länglich in der Form und verfügt über drei Kiefer, mit denen es sich bei seinen Wirten – Tieren und Menschen – festbeisst, um deren Blut zu saugen. Die Rede ist nicht von Vampiren, sondern von Blutegeln.