Boom bei Ja zur Ehe für alle? – Sie träumen von einer Hochzeit auf der Habsburg Flavia und Alicia wollen heiraten und Kinder haben, jedoch ohne Samenspende. Nun suchen sie den richtigen Mann dafür. Alessandra Paone

Flavia (links) und Alicia würden gerne eine grosse Sommer-Hochzeit mit 100 Gästen feiern. Noch fehlt aber das Geld. Foto: Andrea Zahler

Eng umschlungen posieren Flavia und Alicia im Innenhof von Schloss Habsburg für ein Foto. Sie tragen beide weisse Sommerkleider, die sie an diesem Freitagnachmittag gemeinsam gekauft haben. «Wir sind noch rasch in einen Laden gehüpft», sagt Alicia. Sie lachen in die Kamera, geniessen den Showmoment.

Weiter nach der Werbung

An diesem historischen Ort, wo um 1030 der Grundstein der späteren Habsburger-Dynastie gelegt wurde, wollte das Paar am 14. August 2022 heiraten. Die beiden Frauen hatten die Gästeliste zusammengestellt, der Kostenvoranschlag für das Fest lag auch schon vor: 30’000 Franken. «Das ist viel Geld, das wir im Moment nicht haben», sagt Flavia; sie ist 29 und Primarschullehrerin in Baden. Alicia ist drei Jahre jünger und arbeitet als Schulassistentin ebenfalls in Baden.