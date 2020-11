Psychiatrie und Kultur – Sie tanzen sich frei Dieses Wochenende ist im Theater Roxy die Tanzperformance «Wir sind viele» zu sehen. In Birsfelden treten Mitarbeitende der Universitären Psychiatrischen Kliniken gemeinsam mit Krankheitsbetroffenen und Angehörigen auf. Julia Konstantinidis

Im Stück «Wir sind viele» leben die Tänzerinnen und Tänzer ihre verschiedenen Persönlichkeiten auf der Bühne aus. Foto: Anouk Feuerer

Einzeln betreten sie die Bühne und stellen sich mit fliessend expressiven oder zurückhaltend knappen Bewegungen vor. Anschliessend bildet das komplette Ensemble aus acht Frauen und vier Männern zunächst eine Reihe, die den Raum in einer geordneten Abfolge durchschreitet. Dann setzt ein rhythmisches Trommeln ein, später gesellt sich eine Gitarre dazu. Die Atmosphäre wird lauter und wilder. In kurzen Sätzen geben die Tänzerinnen und Tänzer Erfahrungen mit psychischen Krankheiten wieder – aus der Sicht von Betroffenen, Mitarbeitenden der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) oder Angehörigen. Die Kolonnen lösen sich auf, der Tanz wird chaotisch, gleich dem Gefühlswirrwarr, das die rezitierten Sätze offenbaren. Im Verlauf der knapp einstündigen Performance findet die Gruppe wieder zusammen und wogt in Wellenbewegungen als Einheit über die Bühne. Dann wieder wirkt das Ensemble in sich gespalten und die Körper so, als müssten sie ihren eigenen Raum verteidigen.