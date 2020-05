Geschichte in 12 Medaillen – Sie steht für einen der schmerzlichsten Liestaler Momente Jürg Widmers Banntagsmedaille kommt trotz der Absage des Banntags heraus. Daniel Aensihänslin

«Da fühlt sich der Liestaler in der Ehre verletzt» –Jürg Widmer mit seiner Medaille am Banntagsbrunnen. Foto: Nicole Pont

«Das trifft den Liestaler mitten ins Herz», sagt Jürg Widmer, «zuerst wurde ihm die Fasnacht genommen und jetzt auch noch der Banntag – da fühlt der Liestaler sich in seiner Ehre verletzt.» Der 52-jährige Widmer ist Künstler, Architekt, Designer, Schweisser sowie «alles, was kreativ ist und die Leute nachfragen». Vor allem aber ist er der Vater der Liestaler Banntagsmedaille. Seit 2018 gibt es sie. Die dritte nun wird zu einem aussergewöhnlichen Sammlerstück, auch oder gerade weil Mann (der Liestaler Banntag ist Männern und Kindern vorbehalten) kaum noch an sie rankommt.

Die Banntagsmedaille 2020 steht für den Nicht-Banntag. Einen Banntag, der keiner wird. In Liestal unvorstellbar. Trotz des Ausfalls seiner 615. Auflage sind die Medaillen inzwischen produziert. Als am 16. April die Absage erfolgte, war es zu spät, die Produktion zu stoppen. Inklusive Vorlaufzeit beginnt Jürg Widmers Arbeit daran im Dezember, damit im Mai pünktlich zum höchsten weltlichen Feiertag der Stadt das Schmuckstück bereitliegt. Immerhin fährt er keinen Verlust ein. «Weil die meisten Medaillen im Abonnement weggehen», begründet Widmer. Bestellt würde jeweils dieselbe Seriennummer von insgesamt 667 Exemplaren. «Glücklicherweise habe ich so viele Abonnenten, dass ich auf jeden Fall ein kleines Plus mache.» Auf die Strassenverkäufe hingegen muss er verzichten. Gewöhnlich brachte Widmer weitere Exemplare am Samstag vor dem Banntag am Liestaler Genussmarkt oder am Banntag selbst unters Volk. Sie sind nicht blosse Erinnerung- und Sammlerstücke, sie erzählen auch eine Geschichte.

Eine Salve für die Verstorbenen

Eine Geschichte, die in Zeiten von Corona ihre Gültigkeit behält. Es ist die Geschichte des Liestaler Banntags in all seinen Facetten. Die erste Medaille zeigte, wie sich die Banntägler frühmorgens beim Törli in der Rathausstrasse treffen und begrüssen. Vor Jahresfrist wurde der Ausmarsch thematisiert. Mit den Fahnen der vier Rotten und jener der Stadt Liestal. Das Motto in diesem Jahr lautet: «Mir ehre unseri Ahne». Die Medaille zeigt den Administrativen Halt, bei dem jeweils der vergangene Banntag nochmals thematisiert wird und wo vor allem die Anwesenden der Verstorbenen gedenken. Zur Totenehrung werden die Hüte abgenommen, ein «Im schönsten Wiesengrunde» angestimmt, und hinterher feuern die Banntagsschützen ihre Ehrensalve gen Himmel. Zwei besondere Banntägler sind meistens präsent. Wenn auch nicht in der realen Banntagswelt.

Es sind die beiden fiktiven Figuren Banni Lieschtler und sein Kumpel Tradi Tion. Sie führen auf Widmers Medaillen in voraussichtlich zwölf Folgen durch die Banntagsgeschichten. Die Idee dazu sei schon länger durch seinen Kopf geschwirrt, erzählt Jürg Widmer. «Im Kopf habe ich die ganze Geschichte schon parat.» 2021 werden Banni und Tradi, so Corona will, am Znünihalt ankommen. Dort werden nicht zuletzt die Sprüche geklopft. Es gibt Banntagsschüblig und Muff (4 dl gespritzten Wein). «Der wichtigste Teil des Banntags», sagt Widmer, «da werden wir zwei, drei Medaillen lang verweilen.» So viel gibt es zu erzählen.

Eine Frau auf der Banntagsroute

Ein bisschen Banntag musste trotz Corona sein. Seit er sieben Jahre alt war, ist Jürg Widmer dabei. Er stellt Motto und Medaille dieses Jahr in einem Filmchen auf einer Banntagsroute auf Facebook vor. Gedreht von Ehepartnerin Bahar – obwohl Frauen am Banntag eigentlich nichts zu suchen haben. Nun gut, ist ja nicht wirklich Banntag. Widmer denkt, dass am 18. Mai auch einige weitere Liestaler ein wenig Banntag zelebrieren werden. «Es werden kaum alle zu Hause bleiben.» Derweil wird offenbar eine Polemik darüber geführt, ob die Banntagsfahnen der vier Rotten am Feiertag am Rathaus hängen dürfen oder nicht. «Seltsam», so Widmer, «dass so etwas Kleines, das man gar nicht sieht, jetzt die gesamte Welt lahmlegt.» Sogar den Liestaler Banntag.