Du bist 39 und seit zwei Jahren Regierungsrätin. Das ist sehr jung. Was kommt da noch im Leben?

Ich war über Mittag bei einer Wagenclique. Die haben das Sujet Baustellen und mir einen Helm bereitgestellt, eine Tasche mit allerlei Dingen drin und Blumen. Nachher gehe ich weiter zu einem Schyssdräggziigli, welches das Thema Schulstadt hat.

Von der Familie aus ist der Bezug zugegebenermassen gar nicht so eng. Erst später, als ich als Journalistin unterwegs war, habe ich die 72 Stunden ganz miterlebt. Und nach dem Ändstraich waren wir immer erledigt – es war so intensiv. Die Vorfasnacht habe ich auch in diesem Jahr sehr eng mitverfolgt.

Sie bezog sich zwar nicht direkt auf mich, aber über Umwege: Thema waren die Rehe auf dem Friedhof Hörnli. Man stellte sich die Frage, ob die Rehe, die vom Hörnli in den Kanton Jura transportiert wurden, dort überhaupt überleben? Oder ob sie gleich geschossen werden und dann günstiger wieder verkauft. Das fand ich eine gute Pointe.

Das ist natürlich ein Dauerthema. Die Leute fragen sich immer: «Geht das nicht schneller? Geht das nicht besser?»

Der Umgang ist oft sehr spielerisch. Von dem her stecke ich das gut weg. Und ich nerve mich selbst auch über die Baustellen. Das gehört dazu im Stadtleben. Ich bin froh, dass wir mit der Fasnacht dieses Ventil haben in Basel.

Eher bei anderen Themen. Beispielsweise wurde gleich nach meinem Amtsantritt die Baumgeschichte beim Margarethen an der Fasnacht zum Thema. Das ging mir sehr nahe und liess mich schon auch schlechter schlafen.

Ja, ich werde regelrecht erschlagen mit Nachrichten von Bängg oder Fotos von Laternen.

Nein, mein Vater hatte seinen 75. Geburtstag, und wir haben diesen nicht in Basel gefeiert, sondern in Engelberg, wo er in die Klosterschule ging. Deswegen kamen wir erst am Dienstag.

Na ja, ich weiss nicht, ob die mich so lange behalten hätten. (lacht)

Ich würde sagen, dass wir eine Mittelstandsfamilie waren. Eher traditionell. Der Vater hat das Geld verdient, die Mutter war zu Hause. Meine beiden älteren Schwestern haben mir dann etwas den Weg freigekämpft. Aber da ich schon früh begann, Sport zu treiben, machte ich nicht so viel Unfug wie die beiden.

Ich war das Versuchskaninchen. Von Haarschnitten über giftige Beeren musste ich alles ausprobieren. Einmal wollten sie Feuerwehr spielen und jagten mich auf unser Garagendach. Dann standen sie unten mit einem Leintuch hin – da waren sie neun oder zehn Jahre. Und sie sagten: «Spring, Esther!» Ich fragte sie, ob das sicher sei. «Sicher doch!» Und ich sprang, ohne zu überlegen, mit kopfvoran hinunter. Das Nächste, was ich weiss, ist, dass ein Eimer Wasser über mich geschüttet wurde und sie sagten: «Steh auf, das Mami kommt.» Also wer ein paar Erklärungen sucht, der findet sie hier. (lacht)

Ist das was Gutes? (lacht)

Ich denke, in meinem Amt kommt einfach vieles zusammen. Baustellen sind immer wieder ein Thema. Verkehr ist immer wieder ein Thema. Da können alle mitdiskutieren. Aber die Leute zeigen auch viel Verständnis.

Die meisten in der jungen Basler Regierung werden zurück in die Privatwirtschaft gehen. Ich finde diesen Weg auch persönlich etwas Interessantes.