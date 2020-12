Jazz-Sängerin Johanna Burnheart – Sie spielt die Geige wie eine Trompete Johanna Burnheart ist Teil der aufblühenden Londoner Jazzszene. Die Wurzeln der klassisch geschulten Geigerin und Sängerin liegen aber in Basel, wo ihr Urgrossvater Edgar Salin Mitte des 20. Jahrhunderts lokale Wirtschaftsgeschichte mitschrieb. Nick Joyce

Johanna Burnheart ist derzeit in London zu Hause. Dank ihres Urgrossvaters hat sie aber auch eine starke Verbindung zu Basel. Foto: Cleo Valentine

Johanna Burnheart weiss genau, wo sie sich im vergangenen März mit dem Covid-19-Virus ansteckte. «Das war bei einem Konzert im Londoner Jazzlokal ‹Spice of Life›, wo ich manchmal an der Kasse aushelfe», erinnert sich die Geigerin und Sängerin mit Schweizer Pass. «Ich kenne niemanden, der bei diesem Konzert dabei war und nachher nicht krank wurde. Mit drei Wochen Bettruhe bin ich halbwegs glimpflich davongekommen. Der Booker des ‹Spice of Life› ist bis heute nur begrenzt arbeitsfähig.»

Kurz bevor der britische Premier Boris Johnson Ende Oktober den zweiten Lockdown ausrief, veröffentlichte Burnheart ihr erstes Album. Auf «Burnheart», so heisst das Werk, spielt ihr gleichnamiges Quartett elektronisch angereicherten Jazz mit einem starken Trip-Hop-Einschlag. So ungefähr könnte die Zukunft des Genres klingen.