Alphornmusik aus dem Baselbiet – Sie spielen von Herzen und bestehen auf Tradition Die sieben Bläser und Bläserinnen der Alphorngruppe Enzian spielen traditionelle Musik ohne Experimente. Am 1. August gehen sie auf Tour. Daniel Aenishänslin

Das sind die sieben Mitglieder der Alphorngruppe Enzian ( von links nach rechts ) : Urs Gehrig (Coach) , Astrid Gehrig , Pia Blättler , Jutta Weber , Elsbeth Ramseyer , Alois Blättler (Leiter der Gruppe) und Peter Ramseyer .

«Das war das absolute Highlight unserer bisherigen Geschichte», freut sich Alois Blättler, «sagenhaft, kaum zu beschreiben, in einer Arena vor über 50’000 Personen.» Der 74-jährige Blättler durfte mit seiner Alphorngruppe Enzian die Nordwestschweiz am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug vertreten. Über Lautsprecher waren sie während der Gänge zu hören, weil der Geräuschpegel stets ein hoher ist. «Denn», erinnert sich Blättler, «wenn einer auf den Rücken geworfen wurde, machte es wieder ‹wuäähhh›.»