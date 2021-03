Basler Polizisten vor Gericht – Sie sollen sich «hämisch und schadenfreudig» verhalten haben Obwohl die Staatsanwaltschaft das Verfahren bereits eingestellt hat, stehen zwei junge Polizistinnen und ein Wachtmeister wegen eines Einsatzes vor Gericht. Ihnen wird Amtsmissbrauch sowie Urkundenfälschung vorgeworfen. Mischa Hauswirth

Polizisten wird immer wieder falsches Vorgehen während ihres Dienstes vorgeworfen. In diesem Fall geht es um einen Einsatz in der Nacht auf den 28. März 2017. Foto: Nicole Pont/Tamedia

Für die junge Polizistin Jessica (Name geändert) ist der Fall sehr belastend. Seit fast vier Jahren wartet sie nun auf ein abschliessendes Urteil. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt sie zusammen mit einer weiteren Polizistin und einem Wachtmeister der Kantonspolizei Basel-Stadt, Amtsmissbrauch und Urkundenfälschung begangen zu haben – am Montag wies sie diese Vorwürfe vor Gericht zurück und beteuerte, alles so getan zu haben, wie sie es kurz davor auf der Polizeischule gelernt habe und es in den Dienstvorschriften stehe. Doch die Klägerin, eine Baslerin Mitte 60, sowie ihr Rechtsvertreter beharrten auf der Darstellung: Die Baslerin sei zu Unrecht auf den Polizeiposten mitgenommen worden. Und die Leibesvisitation, die dort erfolgte, habe die Frau erniedrigt und sei über alle Massen unverhältnismässig gewesen.