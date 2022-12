Verstärkung aus Kroatien – Sie soll Sm’Aesch-Pfeffingen aus der Krise führen Erfahrung, Power und Grösse: Die frühere Volero-Angreiferin Karla Klaric bringt vieles mit, um die Volleyballerinnen aus dem Birstal wieder in die Spur zu bringen. Max Mäder

Ist erst seit wenigen Tagen im Baselbiet: Karla Klaric. Foto: Sm’Aesch-Pfeffingen

Aesch ist bereits ihre 13. Karrierestation. Die kroatische Nationalspielerin Karla Klaric scheint das Reisen zu lieben. Rumänien, Ungarn, Griechenland, Frankreich, Japan, Israel und die Schweiz zählen neben ihrer Heimat zu den Ländern, wo die neue Offensivkraft von Sm’Aesch-Pfeffingen bislang unter Vertrag stand. In der Nationalliga A gilt sie als alte Bekannte, spielte sie doch bereits für Galina Schaan, Kanti Schaffhausen und Volero Zürich. Beim damaligen Weltklasseteam startete sie als erst 17-Jährige ihre internationale Karriere und gewann in der Folge drei Meistertitel.

«Ich war damals sehr stolz, neben diversen Weltklassespielerinnen auflaufen zu dürfen», blickt die 189 Zentimeter grosse Aussenangreiferin auf ihre Zürcher Anfänge zurück. Der heutige Aescher Headcoach Timo Lippuner war damals Volero-Assistenztrainer und erinnerte sich nicht erst jetzt in der Not an die Kroatin. Er wollte sie schon im Sommer verpflichten, doch Maccabi Haifa unterbreitete ihr das bessere Angebot. Nachdem jener Vertrag vor wenigen Wochen aus diversen Gründen aufgelöst worden war, nahm die Aescher Vereinsführung einen zweiten Anlauf und hatte den benötigten Ersatz für die verletzt ausgefallene US-Amerikanerin Nikki Taylor gefunden.

Seit zehn Tagen trainiert die 28-Jährige nun anstatt im warmen Haifa im kalten Baselbiet. Nach dem schnellen Einstand bei Kanti Schaffhausen sollte sie in der Doppelrunde vom Wochenende – am Freitag auswärts gegen Franches-Montagnes, am Sonntag (13.30 Uhr, Löhrenacker) zu Hause gegen Düdingen – bereits Leistung bringen. Denn der Zweite der Vorsaison steht gehörig unter Druck. Nach dem schwachen Saisonstart und dem bescheidenen siebten Zwischenrang brauchen die Baselbieterinnen dringend Punkte, um sich eine bessere Ausgangslage für die Playoffs zu verschaffen.

Mehr Möglichkeiten im Angriff

Hauptgrund für die ungewohnten Probleme war bislang die lahmende Offensive. Wohl bester Beleg dafür ist das aktuelle Ranking der zehn teambesten NLA-Topskorerinnen, wo Sm’Aesch-Pfeffingen-Angreiferin Maria Zernovic mit 98 Punkten aus neun Partien den letzten Rang belegt. Womit auch klar ist, wofür Klaric geholt worden ist: Sie soll viele und vor allem auch entscheidende Punkte skoren.

Lippuner erwartet zu Beginn noch keine Wunderdinge, sagt aber: «Dank ihrer Erfahrung und Grösse soll sie einerseits Serviceannahme und Block stabilisieren und andererseits insbesondere in der Crunch Time punkten.» Die Crunch Time bezeichnet im Volleyball die Satz-Schlussphase, wenn es um die entscheidenden Punkte geht. Die Baselbieterinnen hatten bislang gerade in diesem Punkt ein Defizit, konnten sie doch keinen einzigen engen Satz für sich entscheiden.

Was sagt die Volleyball-Globetrotterin selbst zu den in sie gesetzten Erwartungen? Klaric gibt sich cool: «Ich mag es, Verantwortung zu tragen. Ich bin es auch gewohnt, als ausländische Verstärkung mehr im Fokus zu stehen als andere. Das war bei Frankreichs Spitzenverein Mulhouse so und letztes Jahr auch in Japan, wo nur eine Ausländerin spielberechtigt ist.»

Angesichts der kurzen Angewöhnungszeit wird die Kroatin in den letzten zwei Jahrespartien wohl noch kaum die gesuchte Unterschiedsspielerin sein. Liefert sie am Freitag im wichtigen Auswärtsspiel im Jura aber eine normale Leistung, könnte das mithelfen, die budgetierten drei Punkte ins Trockene zu bringen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.