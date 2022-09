Grosses Haisterben – Sie sind vom Aussterben bedroht – und landen dennoch auf dem Fischmarkt In Asien gelten Haifischflossen als Delikatesse und Potenzmittel. Auf den Märkten werden vor allem Flossen von gefährdeten Haiarten verkauft, wie eine neue Studie zeigt. Barbara Reye

Auch europäische Fangflotten betreiben umfangreiche Haifischerei in den Weltmeeren. Foto: Tommy Trenchard (Greenpeace)

Eigentlich haben Haifischflossen in einer Suppe gar keinen richtigen Geschmack. Zudem verwandeln sich die getrockneten, knorpeligen Flossen nach dem Kochen in eine glibberige Masse. Dennoch gilt die traditionelle Speise in China aufgrund ihres relativ hohen Preises auch in der heutigen Zeit als ein Symbol von Wohlstand, Macht und Prestige. Besonders bei Hochzeiten ist die Suppe beliebt, da sie angeblich Glück bringt, aber gleichzeitig die inneren Organe stärken und die Potenz fördern soll.