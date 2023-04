Risikospiel FCB gegen YB – Sie sind unerwünscht – und trotzdem reisen sie nach Basel Nach den Ausschreitungen beim Cup-Halbfinal bleiben die Fansektoren geschlossen. Die Fans aus Basel und Bern lehnen diese Form der Bestrafung ab. Dominic Wuillemin Tilman Pauls

Nach dem Cup-Halbfinal zwischen dem FC Basel und den Young Boys kam es zu schweren Ausschreitungen. Darum bleiben beim Duell der beiden Teams am Sonntag die Fansektoren geschlossen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Dieses Mal gibt es keine gross angelegte Choreografie. Das Einzige, was die Basler Fans vor dem Spiel gegen Nizza im Stadion verteilen, sind Tausende von Zetteln. Es ist jene Stellungnahme der Muttenzerkurve, die am Mittwoch bereits im Internet zu finden war: Der organisierte Teil der Fans entschuldigt sich darin für das, was im Anschluss an den Cup-Halbfinal gegen YB vor anderthalb Wochen passiert ist.