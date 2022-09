Parlamentsentscheid zu Eizellenspende – Sie sind für ihren Kinderwunsch nach Finnland gereist Sandra und Christian Cesna sind dank Eizellenspenden im Ausland Eltern geworden. «Das war aufwendig», sagen sie. Das Parlament will das Verfahren nun auch in der Schweiz ermöglichen. Eveline Rutz

«Wir sind unserer Spenderin unendlich dankbar», sagt Sandra Cesna, mit ihrem Mann Christian und den beiden Kindern. Foto: Nicole Pont

Zu Finnland hatten Sandra und Christian Cesna früher keinen besonderen Bezug. Erst als sie wussten, dass sie keine genetisch eigenen Kinder haben können, begannen sie sich mit dem Land zu beschäftigen. Anders als bislang in der Schweiz ist die Eizellenspende in Finnland erlaubt. «Dass das Verfahren nicht anonym ist, mit den Spenderinnen sehr gut umgegangen wird und die klare Rechtslage waren für uns entscheidend», erzählt das Ehepaar am Küchentisch in Sissach.