Widerstand gegen Sudans Putschisten – Sie sind bereit, für die Demokratie zu sterben Zehntausende Menschen im Sudan wollen das Militär friedlich entmachten – und riskieren dafür ihr Leben. «Wir müssen weiter kämpfen, immer weiter», sagt eine Aktivistin. Bernd Dörries aus Khartum

Aufgeben ist keine Option: Seit dem Putsch im Oktober gehen Abertausende Sudanesinnen und Sudanesen auf die Strasse – wie hier in Khartum. Foto: Keystone

Natürlich ist sie wieder auf die Strasse gegangen, als das Militär putschte. So wie Islam Yousef immer auf die Strasse gegangen ist in den vergangenen Jahren, um gegen die Militärherrschaft zu kämpfen – und für mehr Demokratie. Als die Offiziere im Oktober wieder putschten, war sie gerade auf dem Weg zu ihrer letzten Jus-Prüfung an der Universität. Und kurz darauf mischte sie sich unter die Demonstranten.

Beim zweiten Mal, am 25. Oktober, kam sie direkt aus dem Büro, schloss sich den Hunderttausenden an, die im Sudan gegen die Offiziere demonstrierten. Und von denen mindestens 44 den Kampf um ein neues Land mit dem Tod bezahlten.