Restart zur Kino-Wiederöffnung – Sie schwimmt gegen den Strom Im Kult-Kino zeigt «The Perfect Candidate» der Regisseurin Haifaa Al Mansour ein unglaubliches Stück Wahrheit aus dem Nahen Osten. Nathalie Reichel

Sie hat eine Vision, die der saudiarabischen Gesellschaft ein Dorn im Auge ist: Die Ärztin Maryam (gespielt von Mila Al Zahrani). Foto: Screenshot «The Perfect Candidate»

Ein schwer verletzter alter Mann liegt auf einer Trage, blutet stark am Kopf und schreit vor Schmerz. Mühselig wird er über den schlammbedeckten Feldweg transportiert, der zur Notfallstation führt. Geschafft. Dort will die Ärztin der Klinik Diagnose stellen. «Halt! Eine Frau fasst mich nicht an», brüllt aber der Verletzte und wendet den Kopf ab.

Was bei uns im Westen höchstens ein Einzelfall wäre, ist in Saudiarabien die Regel. Ebenda spielt die 2019 gedrehte Komödie «The Perfect Candidate», die am 12. März dieses Jahres in den Schweizer Kinos anlief und nach der Corona-Zwangspause am Samstag ihren Restart feiert. Die Regisseurin Haifaa Al Mansour legt – genau wie in ihrem erfolgreichen Debüt «Wadjda» – die elende Stellung der Frau in Saudiarabien offen, wobei sie als Protagonistin eine junge Ärztin namens Maryam (Mila Al Zahrani) wählt. Diese lässt sich das in ihrem Land herrschende Regime gar nicht gefallen.

Maryam hat es als Ärztin in Saudiarabien nicht einfach: Patienten weigern sich, von ihr behandelt zu werden. Foto: Screenshot «The Perfect Candidate»

Seit Jahren kämpft Maryam um die Asphaltierung der Zufahrtsstrasse zu ihrer Klinik, doch die Gemeinde will ihre Anfrage nicht bearbeiten. «Es ist schwierig», lautet die Begründung des Verantwortlichen am Telefon. Aber Maryam kennt den wahren Grund dahinter: ihr weibliches Geschlecht. Ein Versuch, an einer Ärztekonferenz in Dubai teilzunehmen, scheitert – Maryam erhoffte sich damit eine Anstellung in der Wüstenstadt. Doch ihre Reisebewilligung ist abgelaufen, das Ticket kann nicht storniert werden, und überhaupt will ihr niemand helfen. Nicht einmal ihr Onkel Rashid, ein hoher Beamter des Staates.

Obschon sie den Plan Dubai abblasen muss, denkt die junge Saudi keine Sekunde daran, sich geschlagen zu geben. Im Gegenteil, es packt sie der Ehrgeiz: Maryam ist fest entschlossen, für den Gemeinderat ihrer Stadt zu kandidieren. Als Frau. Für die dortigen Verhältnisse ist das natürlich unerhört, weshalb ihre beiden Schwestern sie vom gewagten Vorhaben abhalten wollen. «Alle werden über uns reden», ermahnt sie ihre jüngere Schwester, doch die Ärztin zögert nicht. Also packen die drei Frauen gemeinsam an, drehen ein Webvideo und lancieren eine Wahlkampfparty. Und ganz allmählich scheint die junge Kandidatin die Aufmerksamkeit der Bevölkerung zu gewinnen.

Die Entschlossenheit der Protagonistin bringt nicht nur ihre eigene Familie zum Staunen, sondern auch das Kinopublikum. Der dynamische Charakter und der eiserne Wille der jungen Frau erlauben keineswegs, Mitleid mit ihr zu empfinden. Man kann gar nicht anders, als sie zu bewundern. «The Perfect Candidate» ist ein schlagender Beweis, dass ein kleiner Versuch der Beginn einer grossen Veränderung sein kann.