Im Laden – Sie schmieden an stillem Abkommen gegen Rabattschlachten Der nach dem Lockdown wieder geöffnete Kleiderladen Naked hat dank Heimlieferservice bewegte Zeiten hinter sich. Inhaberin Vanessa Del Moral will nun ein Abkommen unter Basler Läden schaffen. Julia Gisi

Manuela Hirt und Vanessa Del Moral (von links) sind der Hintergrund und die Herkunft ihrer Ware besonders wichtig. Foto: Dominik Plüss

Vanessa Del Moral darf endlich wieder Kunden empfangen. «Offline», wie sie sagt. Zwei lange Monate hat die Inhaberin der Kleiderboutique Naked auf diesen Moment warten müssen, wie so viele andere Ladenbesitzer in Basel. «Zwar müssen auch wir uns an die zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen halten», sagt sie. Und meint damit den Desinfektionsständer vor dem Eingang an der Henric-Petri-Strasse 26, wo die Kunden die Hände reinigen können, oder die Gesichtsmasken in der Schublade, die auf Wunsch verlangt werden dürfen. «Aber es ist mir schon wichtig, wieder zur Normalität zurückzukehren und ein wenig Ruhe in die hektische Zeit zu bringen», sagt Del Moral. So verzichtet sie auf die Pflicht zum bargeldlosen Zahlen oder gar auf das Fiebermessen an der Tür, wie es etwa der Apple-Store macht.