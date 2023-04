Sex im Alter: Eine 70-Jährige erzählt – Sie schläft mit verheirateten Männern und lässt sich fesseln Mit 50 Jahren entdeckte Annemarie die Freude an Sex. Ihre Geschichte ist in der Kaserne Basel zu hören. Auf dem Menü des Audiostücks «Intime Revolution» stehen neun echte Erzählungen zur Auswahl. Dina Sambar

Menschen jeden Alters sprechen beim Audiostück «Intime Revolution» über ihr Intimleben. (Symbolbild) Foto: Getty Images/iStockphoto

25 Jahre war Annemarie verheiratet. Der Sex mit ihrem Mann war für sie freudlos. Er war nur an der Penetration interessiert. Sie selber war eine Moralistin: «Wenn ich damals gewusst hätte, wie ich heute mit 70 lebe, hätte ich mich geschämt. Für mich war alles, was mit Sexualität zu tun hat, irgendwie schmutzig. Das gehört sich nicht. Und was ich mache – mit verheirateten Männern schlafen, mich fesseln lassen, Spielzeug benutzen, gehört sich noch viel weniger. Aber ich schäme mich nicht dafür.»