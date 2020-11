Wir wollen unsere Freiheit verteidigen – aber wir sagen nicht, gegen wen. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Da schlachtet ein Tschetschene, gerade mal 18-jährig, einen Lehrer in einem Pariser Vorort mit einer bestialischen Brutalität ab – nur weil dieser es gewagt hatte, seinen Schülern die Meinungsfreiheit näherzubringen, zu erklären versucht hatte, warum auch Mohammed-Karikaturen in einem laizistischen Staat wie Frankreich möglich sind.

Nur wenige Tage später ermordet ein Tunesier, gerade mal 21-jährig, in Nizza drei Menschen. Einer Frau schlitzt er die Kehle so weit auf, dass es «einer Enthauptung gleichkam», wie der Staatsanwalt nachher erzählen musste. In einer Kirche.