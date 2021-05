Landwirt über Agrarinitiativen – «Sie schiessen auf die Grossen und treffen die Kleinen wie uns» Die Anspannung unter den Landwirten im Land steigt. Eine Annahme der Agrarinitiativen würde vielen Bauern das wirtschaftliche Überleben so gut wie verunmöglichen. Landwirt Kurt Jordi sorgt sich um die Zukunft des Basler Klosterfiechten-Hofs. Mischa Hauswirth

Kurt Jordi vom Hof Klosterfiechten in Basel ist besorgt um die Folgen, die eine Annahme der Agrarinitiativen haben könnte. Seine Hühner würde er wohl aufgeben müssen, weil er ihr Futter nicht auf dem eigenen Hof produzieren kann. Foto: Nicole Pont

Kurt Jordi ist Landwirt aus Leidenschaft. Seit über 40 Jahren. Er und seine Frau Christine arbeiten jeden Tag – im Stall bei den Kühen, bei den Ziegen, den Ponys, dem Esel, den Hühnern und den Pferden. In die Ferien gehen sie nie. Sie versuchen, überall Kosten zu sparen, und leisten sich nur, was notwendig ist. Auch deshalb hat der Betrieb des Bio-Bauernhofes Klosterfiechten am Südrand von Basel bisher überlebt, wie die Jordis beim Besuch der BaZ erzählen. Trotzdem ist den beiden eine Anspannung anzumerken: Denn nun bedrohen die beiden Agrarinitiativen, über die die Schweiz am 13. Juni abstimmt, das Fortbestehen ihres Betriebes in jetziger Form – und irgendwie auch ihr Familienwerk. Bei Kurt Jordi kann man sogar von einem Lebenswerk sprechen. «Wenn wir unsere Einnahmen nicht mehr so erzielen können, wie wird das heute tun, müssten wir wohl einschneidende Massnahmen ergreifen», sagt Jordi. Es ist ihm anzumerken, dass er sich eine solche Entwicklung nur ungern vorstellt.