Analyse von Gletschergebiet – Sie schaut hin, wo der Bund wegschaut Forscherin Mary Leibundgut hat das Gletschervorfeld Trift im Kanton Bern untersucht und herausgefunden: Die alpine Aue müsste unter Schutz gestellt werden. In der Energiekrise ein unliebsamer Befund, denn just dort ist ein Stausee geplant. Stefan Häne

Fachkollegen haben ihr geraten, sich aus der Politik herauszuhalten: Mary Leibundgut. Foto: Raphael Moser

Es war ein Zufallsfund. Als Mary Leibundgut kürzlich in den Unterlagen ihres verstorbenen Vaters stöberte, fiel ihr dessen Abschlussarbeit an einer Fachhochschule in die Hände. Das Thema: ein Wasserkraftprojekt bei Landquart. «Mein erster Gedanke war: Stünde mein Vater mit dem Wissen, wie ich es habe, heute noch hinter solchen Projekten?»