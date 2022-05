Charity boomt – Sie rennen gegen den Brustkrebs An immer mehr Volksläufen sammeln die Teilnehmenden Geld für wohltätige Zwecke. Seit je ist der London Marathon führend, doch auch in der Schweiz tut sich etwas. Monica Schneider

Laufen hat in der Schweiz Tradition, Laufen für einen guten Zweck hat in anderen Ländern mehr Tradition. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Sie werden in der grossen Masse nicht zu übersehen sein, die zwei Startfelder à je dreihundert Läuferinnen am Schweizer Frauenlauf in zwei Wochen in Bern. Sie alle werden das pinkfarbene Shirt des Charity-Partners Dear Mamma tragen. Für sich und die eigene Gesundheit werden sie an der 36. Austragung des Events laufen, gleichzeitig aber auf ein Thema aufmerksam machen, auf das alle Frauen, vom Teenager bis zur Seniorin, sensibilisiert sein sollten: Brustkrebs und seine Früherkennung. Er gehört weltweit zu den häufigsten Krebserkrankungen, in der Schweiz sterben jährlich rund 1400 Frauen daran.