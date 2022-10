Eigene Erfahrungen auf der Bühne – Sie reden über die Einsamkeit In der neuen Theaterproduktion des Vereins Fokus Leben fliessen die Erlebnisse der jungen Mitwirkenden in den Inhalt ein, der dem Gefühl der Isolation nachgeht. Julia Konstantinidis

Mitglieder der Ensembles von Fokus Leben proben für die Theateraufführungen in der Druckereihalle des Ackermannshofs. Foto: Kostas Maros

Mit dem Velo ans Nordkap fahren. Selbstbestimmt und frei. Das war der Lebenstraum von Raphael Rüegg. Vor knapp zwei Jahren hat sich der heute 24-Jährige seinen Herzenswunsch erfüllt. Drei Monate war er allein unterwegs, von Helsinki an den nördlichsten Punkt Europas. In dieser Zeit erlebte er oft auch einsame Momente, an die er sich so erinnert: «Ein langer Steg, der in einen See hineinführt. Die Vögel zwitschern in der friedlichen Stimmung.»